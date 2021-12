10 giochi gratis (senza pubblicità e acquisti in-app) da scaricare su smartphone

Quante volte abbiamo scaricato giochi sul nostro smartphone a prima vista interessanti, ma che si sono rivelati ben presto colmi di fastidiose pubblicità? Gli store digitali, purtroppo, offrono moltissimi titoli che mettono al primo posto ads e acquisti in-app, a discapito di una gradevole e fluida esperienza utente. Per questo motivo abbiamo radunato 10 giochi gratis, senza alcuna pubblicità né acquisti, da scaricare e giocare sul proprio smartphone senza rischiare di spendere soldi o attivare abbonamenti per errore.

1. Stranger Things 3: The Game

Se sei fan della nota serie di Netflix, oppure sei alla ricerca di un divertente gioco d'avventura per ammazzare il tempo, allora Stranger Things 3: The Game è il gioco che fa per te. Ambientato durante la terza stagione della serie, verrai accolto in una Hawkins ridisegnata in una nostalgica grafica 16-bit. Gioca nei panni dei 12 protagonisti di Stranger Things 3 in un titolo che combina enigmi con elementi picchiaduro e fai luce su una miriade di segreti tutti da scoprire.

Download: Android iOS

2. Ultraflow

Se invece sei alla ricerca di un puzzle, dai un'occhiata a Ultraflow. Ma non lasciarti tradire dalla sua grafica minimal e semplice: si tratta in realtà di un gioco piuttosto impegnativo! L'obiettivo è portare la pallina numerata nel cerchio più grande entro un certo numero di rimbalzi, limite segnalato nel cerchio più piccolo. Se non riuscirai nel tuo intento, la pallina esploderà e dovrai ricominciare dall'inizio. Con i suoi 99 livelli, Ultraflow riuscirà a tenerti impegnato un bel po'. E se non ti bastano, puoi sempre passare al sequel Ultraflow 2!

Download: Android Ultraflow 2: Android

3. GameStart Pixel Battle

Questo gioco è adatto soprattutto agli amanti dei giochi retrò. Si tratta di un semplice platform a scorrimento laterale “vecchia scuola”, dalla nostalgicissima grafica a 16-bit. A completare il tutto c'è una colonna sonora in grado di rievocare gli ormai lontanissimi anni '80 e '90. Nel gioco prenderai il controllo di una gamer girl, Alyse, e il tuo scopo sarà quello di aiutarla a scoprire cosa ha sabotato i giochi, rendendoli impossibili da giocare. Fatti strada fra nemici sempre più difficili, sblocca personaggi dalle abilità uniche e tieni d'occhio i cameo che potrai incontrare durante la tua avventura.

Download: Android iOS

4. Data Wing

Una vera e propria scarica di adrenalina. Data Wing e la sua grafica a metà fra il futuristico ed il retrò sapranno come catturare la tua attenzione. Lo scopo del gioco è quello di raggiungere il traguardo in varie missioni, basate su obiettivi da raggiungere e assegnate dal sistema informatico “Mother”. Ciò che differenzia Data Wing dagli altri giochi del suo genere è l'esclusivo sistema di guida. La nave, infatti, vola automaticamente e ti basterà toccare a destra o a sinistra per cambiare direzione. Sebbene sia incentrato sulla corsa, il gioco ha anche una trama dalla durata di due ore e 40 livelli da completare.

Download: Android iOS

5. OHM – A Virtual Science Center

OHM – A Virtual Science Center è un gioco educativo, adatto anche ai più piccoli. Una grafica meravigliosa, che saprà trascinarti all'interno di un affascinante mondo di energia ed elettricità. In OHM imparerai a conoscere l'elettricità e come funziona, partendo da un livello atomico fino ad oggetti più significativi come i trasporti. Il gioco comprende diversi capitoli basati su un puzzle che spiegano i diversi argomenti in modo divertente e interattivo.

Download: iOS

6. PewPew

Questo titolo assomiglia nel gameplay e nello stile a Geometry Wars: si tratta di uno sparatutto multidirezionale a costo assolutamente zero. La grafica è molto base e presenta cinque diverse modalità di gioco: Pandemonium, Dodge This, Assault, Chromatic Conflict e Asteroids. Ogni sfida ti permetterà di affinare la tua tecnica, mentre ti diverti come non mai. E, come se non bastasse, PewPew offre anche navi giocabili da sbloccare e classifiche da scalare. È quasi incredibile che un titolo come questo sia completamente gratuito.

Download: Android iOS

7. Underhand

Underhand è un gioco davvero unico: si definisce come un gioco di carte collezionabili, ma nella realtà non ci assomiglia molto. Assumerai il ruolo di leader di una setta e dovrai gestire le risorse in modo efficace. Come? Rispondendo alle carte pescate dal mazzo. La tua risposta determinerà il successo (o meno) del tuo culto e fino a dove arriverà. L'obiettivo principale è quello di evocare un “Ancient”, ma tutto dipenderà da come saprai gestire le risorse e dal tuo successo.

Download: Android

8. Simon Tatham's Puzzles

Questo gioco include 39 puzzle game (38 per iOS) open-source, senza pubblicità e completamente gratuiti. Ogni puzzle offre una sfida unica e potrebbe volerci parecchio tempo prima di riuscire ad arrivare a una risoluzione. Se stai cercando un modo per mettere alla prova la tua mente ammazzando un po' il tempo, vale la pena provarlo.

Download: Android iOS

9. Cytoid: A Community Rhythm Game

Un'opzione molto differente dalle altre è Cytoid, sottotitolata “A Community Rhythm Game”. Si tratta di un gioco molto simile ai vari OSU/Love Live! School Idol Festival. Tutto quello che dovrai fare è toccare i cerchi sullo schermo al momento giusto. A volte dovrai invece far scorrere il dito lungo un percorso mostrato. Tieni sempre le orecchie aperte: seguire la musica sarà la chiave del tuo successo!

Download: Android iOS

10. Makenines

Hai voglia di alcuni enigmi numerici? Allora Makenines fa proprio al caso tuo. Troverai dozzine di puzzle realizzati a mano per stimolare e rilassare la mente. Anche la grafica minimalista e la colonna sonora ambientale regalano un effetto piuttosto rilassante. L'obiettivo è cancellare la griglia combinando le tessere per ottenere 9. Ci sono ben 80 puzzle da risolvere, suddivisi in tre livelli di difficoltà.

Download: iOS

Dopo questa carrellata di titoli gratuiti e senza acquisti in-app, avrai soltanto l'imbarazzo della scelta. Hai qualche gioco da suggerire? Faccelo sapere con un commento!