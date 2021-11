A tutto Nintendo Switch per il Black Friday di Amazon

Non poteva di certo mancare Nintendo Switch tra i tanti protagonisti del Black Friday di quest'anno sui lidi di Amazon.

Dopo aver riservato una valanga di sconti anticipati a molti videogame destinati a PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S – che saranno attivi dal 19 al 29 novembre 2021 -, ora il colosso delle vendite online ha infatti ben pensato di sedurre palati – e portafogli! – di tutti i possessori della console Nintendo. Che sia il modello standard, quello Lite o il più recente OLED.

Spazio allora a diversi giochi per Nintendo Switch a prezzi davvero convenienti, tra cui figurano anche titoli che non dovrebbero di certo mancare nella ludoteca virtuale dei gamer fedeli alla “grande N”. Scopriamo allora insieme le offerte più interessanti su Amazon nella giornata di oggi, 20 novembre, e solo per gli schermi della piattaforma ibrida made in Kyoto.

I migliori giochi Nintendo Switch in offerta su Amazon

Ad aprire le danze per il Venerdì Nero su Nintendo Switch è nientemeno che Crash Team Racing Nitro-Fueled, venduto su Amazon a a 24,17 euro. Con lui, un grande classico moderno come Super Mario 3D World + Bowser's Fury, proposto invece a 38,21 euro.

Il fratello di Mario, ed eterno player 2, entra in azione con Luigi's Mansion 3. venduto sempre a 38,31 euro. A 42,11 euro, possiamo invece portarci a casa Mario Party Superstar, seguito da Super Mario Odyssey e Mario Golf: Super Rush, entrambi prezzati a 38,99 euro.

Il recentissimo Metroid Dread può poi essere nostro a 42,11 euro, e Super Mario Party a 38,99 euro. Nella selezione di sconti per Nintendo Switch troviamo ancora Ring Fit Adventure a 54,59 euro e WarioWare: Get It Together! a 35,09 euro.

Cosa ne dite, approfitterete dei prezzi ribassati per arricchire la vostra collezione di giochi per Switch? Su quale o quali titoli avete posato gli occhi?