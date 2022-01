Addio al doppiatore Renato Cecchetto, la voce di Manny Calavera in Grim Fandango

Oggi il mondo del gaming e quello del doppiaggio italiano sono in lutto. È venuto infatti a mancare Renato Cecchetto, doppiatore molto conosciuto e che ha prestato la voce anche all'indimenticabile Manny Calavera, protagonista dell'avventura grafica Grim Fandango.

Il doppiatore, che aveva compiuto 70 anni da poco, è morto ieri, domenica 23 gennaio 2022. Altri personaggi popolari a cui Cecchetto ha prestato la voce sono: Shrek, Kyle Katarn nella serie Dark Forces/Jedi Knight e Hamm, il maialino di Toy Story.

Renato Cecchetto, classe 1951, si è diplomato all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e ha cominciato la sua carriera con una partecipazione alla miniserie tv Bambole: Scene di un delitto perfetto del 1980. Tra il 1984 e il 1986 veste il ruolo di Achille Bordonaro nella serie La piovra. Diverse partecipazioni negli anni '80 al cinema come caratterista, ad esempio, in Fracchia la belva umana e Amici miei.

Renato Cecchetto, una voce e tanti videogiochi

A dare notizia della scomparsa di Renato Cecchetto il sindaco di Adria (Rovigo), Omar Barbierato. L'artista era infatti originario di Adria.

Limitandoci al solo ambito videoludico, Cecchetto ha dato la sua voce a Bob Graham in Outlaws; Manny Calavera in Grim Fandango; personaggi secondari in Tom Clancy's Splinter Cell; i Clone trooper in Star Wars: The Clone Wars – Gli Eroi della Repubblica; Charlie Sidjan in Hitman 2: Silent Assassin; Kyle Katarn in Star Wars: Dark Forces II; Capo Moonfish in Alla ricerca di Nemo; Obelix in Asterix & Obelix XXL 3;P.T. Pulce in Bottega dei giochi – A Bug's Life e A Bug's Life 2; Mack in Cars Motori ruggenti e Cars 3 – In gara per la vittoria; Gran Prete Rubino in Dragon Lore II: Il cuore del dragone.