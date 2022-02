Africa, l'industria dei videogiochi cresce a dismisura

NVIDIA rilascia oggi un blogpost interamente dedicato all’industria del gaming in Africa, contenente approfondimenti e insight provenienti da due importanti startup africane che stanno guidando il cambiamento.

Nonostante si tratti di un tema poco diffuso, il mercato dei giochi in Africa è in fase di sviluppo e si stima una crescita annua del 12% entro il 2026, 4 volte il tasso globale annuale.

Le startup e gli sviluppatori locali sono in prima linea, ideando e creando giochi che si propongono di essere sia divertenti che educativi per la crescente popolazione giovanile dell’Africa.

Africa, continente giovane in forte crescita

L’Africa è il continente più giovane del mondo. Il 60% della popolazione ha meno di 25 anni e entro il 2030 l’ONU prevede che la popolazione giovanile in Africa aumenterà del 42%.

Aumentano i redditi e proliferano anche le connessioni internet ad alta velocità. Si prevede che l’Africa avrà più di 680 milioni di utenti di telefoni cellulari entro la fine del 2025, determinando un aumento del numero di videogiocatori. In tutta la regione 177 milioni di persone, ovvero il 95% dei giocatori, utilizza dispositivi mobili.

Di conseguenza, l’Africa è la regione in più rapida crescita per i download di giochi per dispositivi mobili, secondo la società di approfondimenti sui dispositivi mobili App Annie.

Usiku Games del Kenya e Leti Arts del Ghana sono tra la nuova generazione di sviluppatori di giochi africani. Stanno sviluppando giochi per dispositivi mobili volti a educare i giovani in un continente in cui il 41% della popolazione ha meno di 15 anni.

E non solo: a gennaio la startup sudafricana Carry1st ha raccolto 20 milioni di dollari da investitori prestigiosi come Andreesen Horowitz e Google per una piattaforma di pubblicazione di giochi per dispositivi mobili destinata al mercato africano. Il tempismo non potrebbe essere migliore. La società di ricerche di mercato Mordor Intelligence prevede che le entrate dei giochi nel continente cresceranno a un tasso annuo del 12% fino al 2026 rispetto al 9,6% per il mondo intero.