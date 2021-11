Amazon Prime Gaming: annunciati i giochi gratis di dicembre 2021

Con Prime Gaming, gli abbonati ad Amazon Prime ricevono ogni mese una serie di giochi e contenuti extra senza alcun costo aggiuntivo. Amazon ha appena annunciato quali saranno i giochi gratuiti di dicembre 2021, riscattabili accedendo al proprio account Prime.

I titoli gratuiti dell'ultimo mese dell'anno sono ben 9, tra i quali spiccano Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Frostpunk e non solo.

Prime Gaming – Giochi gratis di dicembre 2021

Di seguito troviamo la lista completa dei giochi offerti da Prime Gaming durante il mese di dicembre:

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 21

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Oltre ai 9 giochi in omaggio, Amazon offre anche una serie di contenuti aggiuntivi per i titoli più giocati del momento, come i nuovi Battlefield 2042 e New World e i soliti Rainbow Six Siege, Apex Legends, Warframe e Genshin Impact.

Ricordiamo che per accedere al catalogo Prime Gaming con giochi e contenuti gratuiti, è necessario essere abbonati al servizio Amazon Prime. L'accesso ai contenuti Gaming è garantito anche a chi approfitta del mese di prova gratuita, attivabile tramite questa pagina.