Amazon Prime Gaming: i titoli gratuiti di Marzo 2022

Come ogni mese, Amazon offrirà in omaggio numerose ricompense per gli abbonati al suo servizio Prime, che tra le varie cose garantisce automaticamente anche l’abbonamento al sotto-servizio Prime Gaming. Un mese di abbonamento a un canale Twitch a scelta, diversi bonus in game per diversi giochi online e, inoltre, un discreto numero di giochi completi gratis. Vediamo cosa verrà offerto, a marzo, ai clienti del servizio.

Sono ben sette, questo mese, i giochi gratuiti, che una volta riscattati rimarranno per sempre nelle softteche dei giocatori:

Madden NFL 22

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Surviving Mars

Crypto Against All Odds

looK INside

Pesterquest

The Stillness of the Wind

C’è da dire che, a parte Madden NFL 22 (molto appetibile per gli americani, un po’ meno per il pubblico europeo) non ci sono Tripla A, questo mese, ma si tratta comunque di indie molto interessanti e meritevoli di essere scoperti, soprattutto SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech e Surviving Mars.

Questa la sinossi di Madden NFL 22, probabilmente il miglior gioco di football americano sulla piazzza:

Madden NFL 22 è tutto quello che ami della NFL, in ogni modalità, grazie al nuovissimo Dynamic Gameday.

Il Dynamic Gameday di Madden NFL 22 ha effetto su ogni modalità di gioco. Che tu stia pensando alla strategia per una partita importante nella modalità Franchise, affrontando un amico nella modalità Play Now o dominando Madden Ultimate Team online, scoprirai l’impatto del Dynamic Gameday in ogni ambito di Madden NFL 22.

È possibile provare il migliore gameplay di sempre in Madden NFL 22, grazie alla IA Next Gen Stats basata sulle stelle del football. Alimentato dai dati reali per fornire un’esperienza realistica, il nuovo comportamento della IA in Madden NFL 22 alimenta un intelligentissimo gameplay creato per emulare le varie tendenze di gioco dei giocatori e delle squadre.

Vivi un clima totalmente nuovo dal bordocampo alle tribune, grazie all’Atmosfera del Gameday di Madden NFL 22. Sperimenta i modificatori del Vantaggio di casa negli stadi della NFG che, quando attivato, può volgere la partita in tuo favore (o contro di te). Inoltre, le nuove reazioni in campo e le personalità dei giocatori aggiungono intensità all’azione e hanno effetto sui momenti più tesi della partita.