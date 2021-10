Amazon Prime Gaming: tra i giochi gratis di novembre c'è anche Control

Amazon ha annunciato i giochi gratis di novembre per gli abbonati ad Amazon Prime, tra i titoli disponibili troviamo diversi tripla A, come l'ottimo Control in versione Ultimate Edition.

Forse molti ancora non lo sanno, ma con l'abbonamento ad Amazon Prime si ha incluso anche Prime Gaming, servizio che ogni mese offre giochi gratuiti e contenuti esclusivi. Le ricompense del mese di novembre sono state svelate ufficialmente e hanno fatto venire l'acquolina in bocca a moltissimi videogiocatori.

Oltre ad alcuni contenuti cosmetici esclusivi per Apex Legends e Rainbow Six Siege, il penultimo mese dell'anno regala a tutti gli abbonati ben 9 titoli. Oltre al divertente gioco sviluppato da Remedy, troviamo anche Dragon Age Inquisition e l'imperdibile Rise of the Tomb Rider.

Dragon Age Inquisition

Control Ultimate Edition

Rise of the Tomb Raider

Rogue Heroes

Liberated

Puzzle Agent 2

Demon Hunter 2: New Chapter

Brakes Are For Losers

Secret Files: Sam Peters

E voi, cosa aspettate ad abbonarvi ad Amazon Prime? Per accedere gratuitamente a giochi e contenuti esclusivi con Prime Gaming, è possibile sfruttare i 30 giorni di prova gratuita del celebre servizio in abbonamento, per attivare la promo è sufficiente collegarsi a questa pagina e seguire le istruzioni.