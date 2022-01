Amouranth acquista un'azienda di giochi gonfiabili per piscine

La popolare streamer Amouranth, al secolo Kaitlyn Siragusa – divenuta popolare con le sue live in bikini nelle vasche idromassaggio (la tanto discussa categoria “hot tube”) – ne ha combinata un'altra delle sue: ha acquistato un'azienda che produce giochi gonfiabili per piscine.

L'annuncio è arrivato oggi su Twitter. Eccolo di seguito

OOPS!…. I DID IT AGAIN

In another stunning career pivotal I bought an INFLATABLE POOL TOY COMPANY!

Or rather is “consumer pool paraphernalia, accessories and inflatable toy product manufacturer”

A thread 👇🏻 pic.twitter.com/gknxZgCyEW

— Kaitlyn (@wildkait) January 10, 2022