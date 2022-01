Animal Crossing New Horizons è tuo con 20€ di sconto

Senti a me: in questo periodo un po' triste in cui magari stai a casa perché è meglio così, perché non provi a scappare dalla monotonia e rifugiarti in un posto sicuro? Tipo un'isola deserta che costruisci per filo e per segno come meglio credi addobbandola e rendendola un'oasi in cui accogli solo le persone che più ti piacciono? Sto parlando a sproposito ma tutto ciò che ti ho appena detto credimi è reale e il tuo biglietto di sola andata è proprio lui: Animal Crossing New Horizons.

Disponibile in promozione su Amazon, hai l'occasione di farlo tuo con soli 47,32€ e finalmente lanciarti anche tu in questa lore che ha stregato l'intero mondo su Nintendo Switch. Ti rammento che le spedizioni sono persino gratuite e realizzate in un solo giorno quindi non tergiversare troppo.

Animal Crossing New Horizons: un mondo di possibilità

Ora che l'ultimo aggiornamento è arrivato sul mercato, non acquistare Animal Crossing New Horizons è praticamente impossibile. L'esperienza di gioco ha raggiunto il suo apice, ma credimi, da qua in poi potrà soltanto migliorare anche perché la community è attivissima ma poi, soprattutto, tante sorprese ti aspettando con il cambiare delle stagioni così il gameplay non diventa mai monotono.

Conta che oltre a tutto ciò che ti ho detto sopra puoi passare le tue giornate pescando, raccogliendo conchiglie, nuotando, stringendo amicizie e persino scovando opere d'arte false. Bartolo, Volpolo, Tom Nook, Mirco e Marco così come Dodobaldo e Dodoardo sono solo alcuni degli amici che ti attendono, non farli aspettare troppo.

