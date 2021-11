Animal Crossing: New Horizons in offerta a prezzo BOMBA

Sono da poco iniziati su Amazon gli sconti ufficiali del Black Friday 2021 ma già sono presenti delle offerte pazzesche tra cui uno sconto esagerato su uno dei giochi di punta per Nintendo Switch, ovvero Animal Crossing: New Horizons. Approfitta subito della super promozione e ricevilo a casa tua in men che non si dica pagandolo appena 44,98€.

Animal Crossing: New Horizons tocca il minimo storico su Amazon

Chiunque si affacci al panorama Nintendo conoscerà sicuramente Animal Crossing, un gioco che negli anni ha segnato la storia della compagnia videoludica Giapponese. Da poco più di un anno Animal Crossing: New Horizons è sbarcato anche su Nintendo Switch, facendo appassionare nuovamente i più nostalgici ma anche i nuovi giocatori.

Se sei quindi in possesso di una Nintendo Switch, non attendere oltre. Lanciati subito nel nuovo mondo di New Horizons e preparati ad atterrare su una splendida isola fatta apposta per te. Nuove amicizie, avventure e opportunità ti attendono sulla tua nuova isola che, ovviamente, potrai creare, modificare e gestire a tuo completo piacimento.

“Con solo una tenda e il tuo fidato Nook Phone nuovo di zecca, la vita all'inizio ti sembrerà un po' spartana. Ma non ti preoccupare! Con un po' di olio di gomito, l'isola può diventare un luogo che puoi chiamare “casa” con orgoglio. Come si dice, se vuoi che una cosa sia fatta come desideri, devi farla tu!”

Cosa stai aspettando? Approfitta subito dell’offerta Black Friday e acquista Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch al piccolo prezzo di soli 44,98 euro su Amazon. Grazie alle spedizioni Prima lo ricevi direttamente a casa tua in 24/48 ore.