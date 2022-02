Apex Legends: Stagione 12, tutte le skin del Battle Pass in un nuovo trailer

Come largamente anticipato dagli sviluppatori di Respawn Entertainment e dal publisher Electronic Arts, la Stagione 12 di Apex Legends prenderà ufficialmente il via nella giornata di oggi, 8 febbraio 2022.

Denominata Ribellione, la prossima season sarà attiva dalle 19:00 del fuso orario italiano, e porterà con sé una nuova Leggenda giocabile – si tratta di Mad Maggie – e naturalmente un nuovo Pass della Battaglia, in cui salire progressivamente di livello e sbloccare tante ricompense. Tra queste, non mancano ovviamente le skin per i nostri eroi preferiti, protagoniste del nuovo trailer pubblicato dal team di sviluppo americano.

La clip dedicata al Battle Pass della Stagione 12 di Apex Legends è visibile in testata di articolo, e mostra per l'appunto in anteprima le ricompense riservate a tutti gli acquirenti del Pass.

In particolare, tra i 100 livelli che si dovranno scalare per ottenere ogni singolo elemento troviamo le skin leggendarie di Seer e Loba, un tris di costumi epici per Ash, Crypto e Lifeline e una mimetica animata per il fucile d'assalto Hemlock, la cui versione più rara si potrà ottenere raggiungendo il livello massimo. Tra le ricompense non mancano banner, music pack, ciondoli per le armi ed altri contenuti premium e gratuiti.

Il tutto al costo di 950 Monete Apex per la versione standard del Pass e di 2.800 per l'edizione premium, utile a partire direttamente dal livello 25 e sbloccare i contenuti dedicati in Apex Legends.