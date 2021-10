Apple Music arriva ufficialmente su PlayStation 5

Apple ha annunciato la disponibilità del suo servizio di streaming musicale sulla nuova PlayStation 5. Da oggi è possibile accedere ad Apple Music anche dalla console next-gen di Sony, scaricando l'apposita applicazione tramite lo store.

Una volta installato l'applicativo, non serve far altro che accedere con le proprie credenziali e godersi tutto il catalogo musicale. Al momento il servizio è disponibile esclusivamente sulla console di ultima generazione, non è previsto l'arrivo su PS4.

L'integrazione di Apple Music all'interno del sistema PlayStation è completo, è possibile ascoltare musica in sottofondo mentre si gioca o guardare i video musicali in risoluzione 4K, il catalogo di contenuti è lo stesso già disponibile su tutti gli altri dispositivi. Non manca l'accesso alle playlist e alle stazioni radiofoniche e sono presenti anche i classici suggerimenti su brani e album da ascoltare, scelti in base ai propri gusti musicali.

Durante le sessioni di gioco con musica in sottofondo, basta premere il tasto PS del DualSense per accedere ai controlli musicali, per cambiare brano, mettere in pausa o regolare il volume.

Apple intende allargare la compatibilità del proprio servizio di streaming musicale a quanti più dispositivi e piattaforme differenti, ad oggi è disponibile – oltre che sui dispositivi Apple – anche su PC, Android, dispositivi Amazon Echo, Google Home, Sonos, diversi modelli di smart TV e non solo.