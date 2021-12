Assassin's Creed Odyssey gratis per tutto il weekend

Ubisoft ha annunciato che Assassin's Creed Odyssey sarà free-to-play per un periodo limitato di tempo. Da domani 16 dicembre fino a giorno 21 si potrà infatti scaricare e giocare gratuitamente il penultimo capitolo della saga. L'offerta si applica alle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia del gioco.

Se siete interessati a provare il titolo, il pre-load è già disponibile sui rispettivi store, in modo da essere pronti a giocare domani quando verrà sbloccata la formula free-to-play.

L'iniziativa è legata al lancio di Assassin's Creed Crossover Stories, un DLC gratuito che mira a incrociare storie e personaggi di Odyssey con Valhalla.

Assassin's Creed Odyssey: l'epopea di Kassandra e Alexios

Assassin's Creed Odyssey è stato lanciato la prima volta nel 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è ambientato nell'Antica Grecia e segue le vicende dei fratelli Alexios e Kassandra, con il giocatore che può scegliere con quale dei due personaggi intraprendere l'avventura.

Riprendendo il filone introdotto con Origins, il titolo ripropone meccaniche da action-RPG, calendole in un contesto open world che ricostruisce le ambientazioni del V secolo a.C.. Particolarmente apprezzato da critica e pubblico, Odyssey è stato tuttavia anche criticato, in modo paradossale, per la sua eccessiva mole di contenuti, ritenuta a volte dispersiva rispetto a quella che voleva offrire l'esperienza di gioco.

Se non l'avete mai giocato, questa è senza dubbio un'ottima occasione per provarlo. Avrete così modo da scoprire quello che ad oggi è il prequel assoluto dell'intera serie, posizionandosi temporalmente parlando anche dietro ad Origins, in cui l'ordine degli Assassini ha fatto la sua prima comparsa.