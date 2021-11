Atari annuncia l'uscita di 3 giochi mai rilasciati per Atari 2600

A sorpresa, Atari ha annunciato l'imminente pubblicazione di 3 storici titoli per Atari 2600, sotto forma di cartuccia. I giochi – annunciati ma mai rilasciati nel 1983 – arriveranno in confezioni vintage chiaramente ispirate alle versioni originali.

I giochi in questione sono Aquaventure, Saboteur e Yars' Return, 3 produzioni che sarebbero dovute uscire nei primi anni '80 ma che non hanno mai visto la luce per colpa della Crisi dei Videogiochi del 1983, un periodo di profonda crisi del settore che portò alla bancarotta molte aziende produttrici di computer e console.

I preordini dovrebbero partire nelle prossime ore, i suddetti titoli saranno disponibili sia in versione standard da 50$, che in una particolare edizione limitata venduta a 150$. Atari garantisce la consegna entro Natale per gli acquisti effettuati entro il 10 dicembre, saranno prodotte soltanto 1983 copie, un numero tutt'altro che casuale.

Questo annuncio segna l'inizio del progetto Atari XP, un'iniziativa che promette di portare sul mercato alcuni giochi rari o – come in questo caso – mai pubblicati in passato, un'operazione nostalgia che potrebbe far felici moltissimi collezionisti e giocatori di vecchia data. Ecco le parole di Wade Rosen, CEO della storica società californiana: