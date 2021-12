Back 4 Blood, la campagna single player è ora disponibile

Back 4 Blood, il titolo multiplayer cooperativo di Turtle Rock Studios, è adesso giocabile anche in single player. Lo sviluppatore di Left 4 Dead ha infatti lanciato un aggiornamento che inserisce la possibilità di giocare la campagna anche in solitaria.

Finora l'unico modo per non giocare online era quello di affidarsi a una sorta di modalità Training, la quale tuttavia non registrava i progressi nella storia e per il proprio personaggio. Adesso è stata inserita una vera e propria campagna, che permetterà di ottenere gli stessi progressi che si avrebbero giocando online.

Turtle Rock Studios ricorda comunque che anche per giocare la campagna in singolo è necessario essere connessi in rete. L'update include uno speciale evento stagionale con cui i giocatori possono sbloccare oggetti cosmetici a tema natalizio.

Inoltre, la patch sistema un ampio numero di bug, con riferimento a due in particolare. La prima correzione riguarda un errore che permetteva ai giocatori di raddoppiare a piacimento gli oggetti offensivi. Il secondo dava modo di selezionare due carte invece dell'unica teoricamente concessa.

La patch notes completa è disponibile sul sito ufficiale di Back 4 Blood.

Il titolo multiplayer è stato generalmente ben accolto dalla stampa e dagli appassionati. L'inserimento al Day One su Xbox Game Pass ha contribuito ad avere subito un importante numero di giocatori, che ha certamente reso l'esperienza più viva e coinvolgente.

Adesso, Back 4 Blood sta attraversando la classica fase di assestamento, con nuovi contenuti periodici che provano a mantenere alta l'attenzione dei giocatori.

Il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.