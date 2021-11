Bartop arcade: i migliori cabinati e mini cabinati per videogame

La passione per i bartop arcade di stampo anni '80 è tornata in auge negli ultimi anni. Come tutta l'ondata vintage che ciclicamente strizza l'occhio alle epoche passate, anche quella per i videogiochi storici sta avendo una seconda vita. E questo nonostante colossi come Sony e Microsoft abbiano lanciato sul mercato console incredibili e avveniristiche.

Non si tratta però di un amore esclusivamente nostalgico: i cabinati e minicabinati arcade sono apprezzati anche dalle nuove generazioni, che guardano al passato con grande curiosità. Per tutte queste ragioni abbiamo deciso di scrivere una guida che possa indicarvi nel dettaglio quali sono i modelli migliori sul mercato e i criteri di scelta.

Le migliori offerte bartop arcade (cabinati e mini cabinati)

Quando si parla di videogiochi cabinati, il primo pensiero va ai must have che non possono proprio mancare nelle case degli appassionati. Nelle prossime righe andiamo a fornirvi una lista di quelli che sono i migliori cinque bartop arcade presenti in commercio.

Pac-Man Iniziamo la nostra selezione con una vera e propria chicca: il mini cabinato arcade di Pac-Man. Si tratta di un accessorio che gode di dimensioni perfette per rivivere l'esperienza di gioco di uno dei titoli più iconici degli anni '80. Nonostante presenti qualche dettaglio rivisitato in chiave moderna (come ad esempio il display LCD a colori), questo videogioco cabinato possiede un design che riprende alla perfezione quello autentico. Nella plancia tutto è replicato fedelmente: il tasto di accensione e regolazione del volume, il joystick e i pulsanti per selezionare il numero dei giocatori. In vendita su Amazon a 28,25 euro

Space Invaders Altro titolo che ha fatto la storia del gaming di quegli anni è Space Invaders, un grande classico dei videogiochi arcade da bar. Il mini cabinato che vi proponiamo qui è davvero piccolo, può stare quasi in una mano. Il design è identico a quello originale, con i joystick e pulsanti per giocare replicati in maniera perfetta. E' si un accessorio vintage, ma può essere ricaricato collegandolo ad una porta micro USB. A livello di giocabilità, nonostante sia quasi minuscolo garantisce alti livelli di divertimento. Assolutamente da provare e avere come pezzo di collezione. Il mitico Space Invaders lo trovi su Amazon a 17,46 euro

Bubble Bobble Torniamo indietro al 1986, quando parte l'epica avventura dei fratelli Bob e Bub, trasformati in draghi che devono battersi attraverso 100 livelli per salvare le loro amiche. E' Bubble Booble, un titolo storico con un semplice ma strategico gameplay, tra i migliori giochi di tutti i tempi secondo pubblico e critica. Questa versione arcade cabinato strizza l'occhio al passato con uno sguardo al presente: possiede infatti un display a colori retroilluminato da 2,75", un altoparlante esterno, il controllo volume e la presa cuffie da 3,5 mm. Inoltre, può essere alimentato con micro USB. Perfetto per qualsiasi salotto, ufficio o camera. Bubble Booble ha un prezzo di 48,65 euro su Amazon.

Street Fighter 2 Pubblicato da Capcom nel 1991, Street Fighter 2 è uno dei migliori titoli picchiaduro di sempre. All'epoca ebbe un successo planetario, e il suo successo ha portato alla nascita di un gran numero di versioni successive. Chi è un appasionato di videogame ed è stato un assiduo frequentatore delle sale giochi, avrà passato ore e ore a tirare calci e pugni con questo titolo pazzesco. Il videogioco arcade per eccellenza, qui proposto in una versione mini che sta nel palmo di una mano. Lo trovi su Amazon a 279,00 euro

Mini bartop Arcade Machine Concludiamo la nostra lista dei migliori bartop arcade con un eccezionale cabinato. Si tratta di un cabinato arcade prodotto da Thumbs Up che al suo interno mette a disposizione ben 240 giochi a 8 bit. Per veri amanti del gioco vintage. Da segnalare anche la luce posteriore dello schermo migliorata per adattarsi ad ambienti sia luminosi che fiochi. In vendita su Amazon a 43,82 euro

Cos'è un bartop arcade e come sceglierne uno

Quando parliamo di giochi cabinati ci riferiamo dunque a quelle arcade machine che ripropongono su scala ridotta i modelli degli anni '80. Averne in casa uno significa potersi distrarre di tanto in tanto facendo qualche partita, ma anche godere di un vero e proprio oggetto che contribuisce all'arredamento.

Tutti i bartop arcade che abbiamo proposto nella nostra selezione sono prodotti dalle dimensioni davvero piccole. Sono dei mini-cabinati, questo è bene specificarlo, perchè qualcuno potrebbe confondersi credendo di acquistare dei cabinati grandi come quelli presenti nelle sale giochi. Quindi il consiglio primario è innanzitutto quello di dare un'occhiata alle dimensioni, così da non incorrere in brutte sorprese.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è quello della grafica. Ovviamente il sapore deve essere retrò, ma ciò non significa che non debba esserci qualità nelle immagini riprodotte. I prodotti che vi abbiamo consigliato sono stati promossi a pieni voti in tal senso.

Ovviamente in ultima analisi bisogna lasciarsi andare anche ai propri gusti soggettivi. C'è chi ama i picchiaduro, chi i giochi di calcio e chi ancora preferisce i videogiochi strategici. Insomma, ce n'è per tutti i gusti!

Considerazioni conclusive

Ora dovreste avere una panoramica completa ed esaustiva sui migliori giochi cabinati presenti sul mercato. Pronti a fare o farvi un regalo che vi riporterà indietro negli anni o vi farà scoprire un'epoca passata che non conoscevate?