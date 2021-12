Battlefield 2042 avrebbe venduto oltre 4 milioni di copie

Battlefield 2042 ha venduto oltre 4.23 milioni di copie nel corso della sua prima settimana di lancio. È il dato che è stato fornito da Tom Henderson, giornalista e noto insider, su Twitter.

L'informazione deve quindi ancora essere confermata ufficialmente, ma delinea un quadro quasi sorprendente per il nuovo capitolo della serie.

L'accoglienza da parte della stampa e degli appassionati è stata infatti tiepida, tanto che Electronic Arts ha subito annunciato di voler correre ai ripari ripensando tutta la strategia legata al futuro della serie.

Nonostante ciò, se i dati venissero confermati, si tratterebbe della seconda settimana di lancio migliore di sempre nella storia del franchise. Solo Battlefield 3, con 4.68 milioni di copie, avrebbe fatto meglio.

Tom Henderson ci fornisce infatti una classifica completa dei debutti di ogni capitolo della serie, come riportato di seguito.

Battlefield 3 : 4.67 milioni

: 4.67 milioni Battlefield 2042 : 4.23 milioni (dato da confermare)

: 4.23 milioni (dato da confermare) Battlefield 1 : 3.46 milioni

: 3.46 milioni Battlefield 4 : 2.59 milioni

: 2.59 milioni Battlefield Hardline : 1.48 milioni

: 1.48 milioni Battlefield Bad Company 2 : 1.39 milioni

: 1.39 milioni Battlefield Bad Company: 0.44 milioni

Come si diceva prima, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di EA e DICE circa gli effettivi numeri del gioco, anche se Tom Henderson può essere considerato come una fonte molto affidabile in tal senso.

Nel frattempo, ricordiamo che Battlefield 2042 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Si tratta di un capitolo esclusivamente multiplayer con battaglie su vasta scala che includono mappe in grado di ospitare 128 giocatori su console di ultima generazione.

Su PlayStation 4 e Xbox One, invece, il numero si riduce della metà, per le ovvie limitazioni tecniche delle piattaforme old-gen.