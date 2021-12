Battlefield 2042, disponibile il primo grande update post-lancio

Electronic Arts e DICE annunciano la disponibilità della patch 1.03 per Battlefield 2042 su tutte le piattaforme. Si tratta del primo grande aggiornamento post-lancio, che nasce dopo le critiche e i feedback raccolti dal 12 novembre.

Lo sviluppatore svedese specifica che i giocatori possono dunque attendersi una grande quantità di correzioni, modifiche al bilanciamento e miglioramenti all'esperienza di gioco. Inoltre, con l'inizio della Preseason, parte anche una serie di novità.

Battlefield 2042: le principali novità della patch 1.03

Le patch notes diffuse dal team sono veramente lunghe e per una rapida consultazione vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di Battlefield 2042. Di seguito però facciamo un recap sulle principali introduzioni di questo aggiornamento.

Prima di tutto, debuttano le Missioni Settimanali, con un totale di 3 missioni diverse ogni settimana che potranno essere avviate tramite il menu principale. Il completamento di tutti gli incarichi ricompenserà i giocatori con punti esperienza e un oggetto cosmetico unico.

Passando a Battlefield Portal, la nuova modalità più apprezzata dagli appassionati, DICE sta aggiungendo nuovi layout in Corsa, oltre a template inediti e una nuova modalità personalizzata chiamata Vehicle Team Deathmatch, che permetterà di utilizzare veicoli da combattimento in esperienze customizzate.

Inoltre, è stata aggiunta una nuova opzione logica per l'Editor che permette di gestire la fonte di un danno fatale per un giocatore, ad esempio da un colpo d'arma contundente o da un fucile. Una soluzione per dare l'opportunità agli utenti di rendere ancora più variabili le partite e le modalità create in Portal.

Un elemento chiave della nuova patch riguarda poi l'ottimizzazione dell'esperienza, con una serie di modifiche pensate per rendere più chiari e intuitivi i vari menu di gioco, una delle maggiori criticità segnalate dagli appassionati. Nel complesso, si dovrebbe avvertire anche una miglior reattività dell'interfaccia, specialmente quando si passa da una schermata all'altra.

Per quanto riguarda il gameplay, lo sviluppatore ha introdotto oltre 150 correzioni individuali, piccoli cambiamenti e miglioramenti che riguardano tutte le mappe di Battlefield 2042. Respawn, glitch e collisioni sono stati tutti rivisti dopo aver raccolto il parere dei giocatori, così come il funzionamento di audio, rendering e la correzione del bilanciamento di armi, veicoli e specialisti.

Il futuro prossimo di Battlefield 2042, infine, prevede il lancio di un altro piccolo update nel mese di dicembre, focalizzato su ulteriori miglioramenti al bilanciamento e correzioni generiche ad altri bug per migliorare l'esperienza di gioco. Nuove informazioni verranno fornite nei prossimi giorni.

Battlefield 2042 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.