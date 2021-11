Battlefield 2042, ecco il primo gameplay della modalità Portal

In attesa del day one del prossimo 19 novembre, Battlefield 2042 è protagonista di un nuovo video trailer, questa volta per presentare la nuova modalità Portal.

L'inedito scenario riprende mappe, armi e gadget provenienti dai Battlefield più amati di sempre e consente ai giocatori di creare lobby personalizzate mischiando questi elementi a proprio piacimento. Si tratta di un vero e proprio omaggio ai vecchi capitoli della serie, gli elementi di gioco e le ambientazioni sono state ricreate per adattarsi al meglio alle piattaforme di gioco di nuova generazione, offrendo un'esperienza che ricordi in tutto e per tutto i Battlefield del passato, ma in chiave moderna.

Battlefield 2042 Portal – Cambia le regole della guerra

Per la creazione degli scenari di gioco personalizzati, DICE ha ideato un sofisticato editor accessibile anche da smartphone e tablet, non è necessario neanche possedere una copia del gioco per procedere alla creazione delle mappe. Gli scenari creati vengono condivisi con la comunity e possono essere giocati da PC o da console, accedendo alla sezione Portal di Battlefield 2042.

La nuova modalità del celebre FPS prende spunto da diversi capitoli del passato, come Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3. Al termine del trailer introduttivo campeggia lo slogan “Cambia le regole della guerra” ed è proprio questo lo spirito creativo e versatile con il quale DICE ha ideato Portal.

Battlefield 2042 sarà giocabile già a partire dal 12 novembre, in accesso anticipato per chi avrà preordinato il gioco e per gli utenti abbonati ai servizi Xbox Game Pass e EA Play. Intanto, lo sviluppatore ha confermato che BF 2042 non supporterà i 120 fps su PS5 e Xbox Series X, la potenza di calcolo delle piattaforme next-gen non sembra abbastanza per raggiungere un framerate così elevato.