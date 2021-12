Battlefield 2042: la prima stagione solo tra qualche mese?

Il via della prima stagione di Battlefield 2042 è previsto per marzo 2022? A svelarlo è un dataminer, che ha scavato a fondo del client del gioco per scovare qualche interessante dettaglio sui contenuti futuri della produzione multiplayer.

Temporyal, insider abbastanza conosciuto nell'ambiente Battlefield, ha scoperto infatti la presenza di ben 12 settimane di pre-season che di conseguenza posticiperebbero il debutto della stagione all'inizio della primavera.

Il dataminer fa però una importante precisazione: alcune settimane pre-season sono posizionate come “placeholder“. Questo significa che si tratterebbe di soluzioni alternative nel caso il team di sviluppo non riuscisse a terminare i contenuti della prima stagione in tempo.

La data di marzo 2022 potrebbe dunque essere un'ipotesi pessimistica in casa DICE, da valutare nel caso sorgessero problemi nel corso dello sviluppo.

In ogni caso, protagonista della prima stagione dovrebbe essere la mappa “Exposure“, precedentemente scovata nei file di gioco come “Ridge”.

Restiamo quindi in attesa di informazioni ufficiali da parte di EA e DICE. Un eventuale lancio della Season 1 di Battlefield 2042 non escluderebbe del tutto la possibilità di vedere nuovi contenuti nei primi mesi del prossimo anno, come mappe, modalità o armi inedite.

Così come il dataminer non esclude neanche la possibilità che DICE possa decidere di pubblicare la stagione già a gennaio, quindi è lui stesso a prendere con le pinze le informazioni “rubate” dal client del gioco.

Battlefield 2042 è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. EA ha di recente annunciato una grossa riorganizzazione dei suoi team con l'obiettivo di rilanciare la serie dopo un lancio zeppo di critiche.