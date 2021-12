Battlefield 2042: le modalità a 64 giocatori arrivano su PS5 e Xbox Series X/S

Le modalità multiplayer di Battlefield 2042 a 64 giocatori arrivano su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La novità è stata annunciata dallo sviluppatore DICE, il quale ha aggiunto che si è deciso di accontentare le richieste degli appassionati, anche se per un periodo limitato di tempo.

I giocatori dello sparatutto online hanno infatti chiesto il cambiamento perché desideravano vivere un'esperienza di combattimento più ravvicinata rispetto le modalità standard a 128 giocatori previste per le console current-gen.

Quella che era una limitazione per le versioni PlayStation 4 e Xbox One del gioco, diventa clamorosamente una sorpresa tanto acclamata dai fan di Battlefield. DICE non ha specificato quando scadrà questa opportunità, ma se dovesse avere successo non è da escludere che diventi permanente.

In ogni caso, come ha specificato lo studio svedese, non è previsto il cross-play tra giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 e tra Xbox One e Xbox Series.

È l'ennesimo cambio di marcia per un titolo che ha avuto difficoltà sin dal lancio. DICE ha già tracciato una imponente tabella di cose da fare per stabilizzare il codice e migliorare l'esperienza d'uso. L'ultima patch, in tal senso, ha già risolto diversi dei problemi segnalati.

Le modalità a 128 giocatori dovevano essere il punto di forza delle versioni PC, PS5 e Xbox Series di Battlefield 2042: in realtà non sono mai state realmente apprezzate dai giocatori, fino ad arrivare al punto in cui si è preferito dare l'opportunità di fare un passo indietro, allineando il tutto ai 64 utenti di PlayStation 4 e Xbox One.