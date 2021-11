Battlefield 2042: poche armi disponibili al lancio, secondo un leak

A pochi giorni di distanza dal day one, Battlefield 2042 è ancora protagonista di leak e indiscrezioni di vario genere, l'ultimo dei quali riguarda la quantità di armi disponibili al lancio. Secondo un'immagine diffusa su Reddit, il nuovo FPS di DICE consentirà di scegliere tra circa 22 armi, un numero di gran lunga inferiore rispetto ai precedenti capitoli della serie.

Analizzando l'immagine trapelata vediamo che in BF 2042 è presente un set di armi con fucili d'assalto, SMG, pistole e non solo:

4 Fucili d'Assalto

4 SMG

2 LMG

3 Cecchini

3 Fucili Marksman

3 Pistole

3 Armi Utility

La quantità di armi mostrata nel leak ha deluso molti utenti, che hanno espresso il loro dissenzo tramite un commento al suddetto post.

Non possiamo sapere se questo set di armi resterà tale o verrà integrato con nuovi fucili nel prossimo futuro, forse proprio con una patch al day one o con uno dei primi aggiornamenti. Ricordiamo che Electronic Arts vede Battlefield 2042 come un vero e proprio “game as a service“, intende aggiornarlo di continuo per supportare l'utenza ed offrire contenuti aggiuntivi con una certa regolarità. EA pare non escludere neanche la possibilità di introdurre una modalità free-to-play in futuro, per avvicinare nuova utenza al noto franchise.

Battlefield 2042 arriva il 19 novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC, chi ha acquistato le versioni Gold e Ultimate del gioco ha accesso ai server già a partire da venerdì 12 novembre, con ben 7 giorni di anticipo. Inoltre, i giocatori abbonati ai servizi Xbox Game Pass e EA Play hanno diritto ad una prova gratuita da ben 10 ore, a partire già da questo venerdì.