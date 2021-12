Eventi e/o personalizzazioni per celebrare il Natale non sono una novità dei videogiochi. Dal 7 dicembre, ad esempio, in Apex Legends si potrà salire sul treno World's Edge, vestito ovviamente di rosso e con tante luci colorate. Si unirà sicuramente alla festa anche Fortnite con i suoi costumi, e forse anche Battlefield 2042.

Lo sparatutto di DICE con catastrofi naturali e che punta – per quanto possibile – al realismo, non sta attraversando un periodo particolarmente favorevole. Diverse problematiche tecniche hanno scatenato le critiche degli utenti, ma nelle ultime ore parte della community è andata in escandescenza per un motivo abbastanza insolito.

Il più recente leak sull'ultimo capitolo di Battlefield è un vero e proprio autogoal da parte di Electronic Arts. La skin del Babbo Natale più agguerrito di sempre e le personalizzazioni per armi e veicoli a tema Natale sono state caricate prima del previsto. Ora sono state rimosse, ma gli utenti più rapidi hanno catturato diversi screen e li hanno condivisi sui principali social network.

Preview of the upcoming weekly mission rewards! 👀 The #Battlefield2042 pre-season will last at least 8 weeks. pic.twitter.com/jRptlTrcD1 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) December 2, 2021

Proprio la skin di Babbo Natale ha fatto storcere il naso ad alcuni giocatori, e non perché sia esteticamente brutta. Il motivo sarebbe un altro. Il tradizionale costume rosso stonerebbe infatti con l'atmosfera dell'FPS, dove regnano morte e distruzione. Un Santa Claus armato di fucile non può essere preso sul serio, dicono.

E dunque, “Santa Claus is coming to town“? Alla fine, sembra proprio di no. Un portavoce di EA DICE, dopo la pioggia di lamentele, ha dichiarato che “al momento non c'è l'intenzione di utilizzare tutte le skin per l'imminente periodo natalizio”. Pur non avendo citato in modo esplicito il costume incriminato, il messaggio sembra abbastanza chiaro.

Father Winter (questo è il vero nome della skin) è quindi finito nel cassetto e non consegnerà doni in Battlefield 2042, su richiesta della community.