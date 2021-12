Battlefield 2042 vedrà l'arrivo di "Exposure", la nuova mappa

DICE, la software di Battlefield 2042 ha fatto trapelare una nuova mappa dello sparatutto di Electronic Arts che si chiama Exposure. Electronic Arts, a questo proposito, ha affermato proprio durante un'intervista a GameSpot che la nuova mappa sarà portatrice di novità.

Utilizzando le parole specifiche, EA ha asserito quanto segue:

Ancora prima che la nuova iterazione dell'FPS di EA uscisse, DICE confermò che la Stagione 1 non vedrà il suo inizio prima del 2022. Quando la Stagione 1 diverrà finalmente disponibile, sempre secondo il team di sviluppo, i giocatori vedranno l'introduzione di un nuovo Specialista, del Battle Pass e di nuove aree giocabili.

Le nuove aree giocabili potrebbero rappresentare proprio l'arrivo di questa misteriosa ed “innovativa” mappa. Fino ad allora, tuttavia, DICE continuerà a lanciare missioni e ricompense settimanali, oltre a sfide in modalità a tempo limitato. Ad aggiungere carne al fuoco, inoltre, è arrivato anche l'account Twitter di Battlefield Direct Communication, che ha scritto:

Ci sono state fornite, a tutti noi che lavoriamo su Battlefield, importanti mezzi per dare spazio alla creatività e dare vita a nuove ed entusiasmanti opportunità di esplorazione per i giocatori. Avervi con noi per tutto il viaggio non è una cosa che diamo per scontato e siamo grati di poter ascoltare i vostri feedback.

Attendiamo, pertanto, il lancio della mappa Exposure che, probabilmente, si mostrerà in occasione dei The Game Awards 2021, i quali si terranno nella notte di venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 01:30.

Recentemente, inoltre, l'FPS ha ricevuto un primo ed importantissimo update post-lancio, di cui potete leggere cliccando su questo link. Vi ricordiamo, infine, che Battlefield 2042 è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC.

It provides all of us working on #Battlefield with exciting new opportunities that let us explore with more creative freedom than before.

Having you all along for the journey is something we don’t take for granted, and we’ll be grateful to hear your experience with those modes.

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 2, 2021