Battlefield potrebbe diventare free-to-play in futuro?

Lo scarso successo e le deludenti prestazioni di Battlefield 2042 potrebbero spingere EA a rendere la serie free-to-play in futuro? È quanto afferma un noto leaker, Tom Henderson, che in un tweet ha spiegato come gli sviluppatori siano apparentemente “molto delusi da Battlefield 2042”. Come conseguenza a ciò, la società starebbe considerando “tutte le opzioni” per il futuro della serie. Compreso renderla free-to-play.

Considerando l'accoglienza poco positiva dei giocatori non si tratta di un'ipotesi così irrealistica. Soltanto una settimana fa, infatti, la piattaforma Steam ha deciso di accettare le richieste di rimborso degli utenti senza tenere conto delle ore giocate o dei giorni trascorsi dall'acquisto. Il motivo? Server quasi vuoti e un'esperienza di gioco molto lontana da quella promessa a causa di ricorrenti glitch e bug, tanto che perfino i cheater hanno deciso di abbandonare il titolo.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.

I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 20, 2022