Battlefield, il prossimo episodio sarà incentrato sugli Eroi?

Il futuro di Battlefield è già scritto, con Electronic Arts che ha recentemente annunciato una rivoluzione nella struttura dei suoi team di sviluppo.

Nel frattempo, arrivano già le prime indiscrezioni sul prossimo capitolo principale della serie, a firma del “solito” Tom Henderson, giornalista e insider molto informato sulla saga. Da queste informazioni emerge che il publisher starebbe pensando a un modello simile a Overwatch e Apex Legends.

Entrando nel dettaglio, Henderson definisce infatti questo nuovo Battlefield come un “Hero Shooter“, cioè un prodotto incentrato su personaggi approfonditi narrativamente e inseriti all'interno di un canone interconnesso.

Una voce che fa il pari con le intenzioni di EA, che ha annunciato di voler creare un universo narrativo connesso tra diversi episodi della serie.

Il sistema dovrebbe evolvere il concetto degli Specialisti introdotto con Battlefield 2042 ed essere affiancato da una modalità Battle Royale. In realtà, come spiega lo stesso Henderson, era un'idea già pensata proprio per il capitolo della serie recentemente messo in commercio, poi messa un attimo da parte.

Il giornalista è il primo ad ammettere che si tratta di speculazioni da prendere con le pinze, e le cose potrebbero cambiare in futuro, ma sembra abbastanza convinto della direzione che prenderà il futuro Battlefield.

Parlare di una possibile data di uscita è adesso veramente molto presto, visto che l'obiettivo a breve termine è rilanciare l'episodio 2042. Tuttavia, visto l'approccio multi-studio adottato da Electronic Arts, è possibile che l'attesa tra un capitolo principale e l'altro del franchise possa ridursi notevolmente.