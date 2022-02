Bayonetta 3, il creatore spiega: "Sarà più divertente se avete giocato ai capitoli precedenti"

L’uscita di Bayonetta 3 è prevista per il 2022 e sono in tanti a a farsi domande sul prossimo titolo di PlatinumGames. Hideki Kamiya, vice-presidente dell’azienda nonché creatore del franchise di Bayonetta e di Devil May Cry, ha provato a dare qualche risposta sul capitolo in dirittura d’arrivo. In un’intervista a IGN Japan, Kamiya ha spiegato che ci saranno diverse novità rispetto ai precedenti e contenuti mai visti prima: la dichiarazione potrebbe riferirsi ad alcuni boss inediti che i fan della serie hanno potuto notare nel trailer, insieme ad alcune modifiche nel gameplay e nell’interfaccia di gioco.

Sebbene Bayonetta 3 si prospetti un gioco innovativo, Kamiya ha anche invitato coloro che sono interessati ad avvicinarsi alla serie a giocare prima gli originali. Pur essendo scritta pensando ai nuovi giocatori, ha spiegato il creatore, la trama risulterà “molto più divertente e interessante” se approcciata con la consapevolezza di quanto accaduto in Bayonetta e Bayonetta 2. “Anche se Bayonetta 3 è il primo gioco della serie, potrai comunque seguire la storia, non ti annoierai – ha commentato Kamiya –. Ma sono sicuro che ti divertirai di più se prima hai giocato ai capitoli precedenti”.

Quando esce Bayonetta 3?

Ad oggi il terzo capitolo del franchise, un’esclusiva Nintendo Switch, non ha ancora una data d’uscita ufficiale, se non un generico “2022”. Dopo un primo annuncio nel 2017, a settembre 2021 è riemerso dal silenzio con un primo trailer in-game. Qualche giorno più tardi, Kamiya ha pubblicato un post sul blog ufficiale di PlatinumGames spiegando che “ci sono ancora molti segreti su Bayonetta 3, ma per ora vorremmo che tutti lasciassero libera la propria immaginazione dopo aver visto il trailer. In questo capitolo sono ancora in carica di supervisionare il mondo di gioco e la trama, ma per dare nuova vita alla serie ho scelto come director Yusuke Miyata, fidato collaboratore di lunga data”.

Il nuovo director ha poi aggiunto: “Questa è la prima volta che lavoro sulla serie di Bayonetta, ma proprio come tutti voi sono un grande fan e ho giocato ai capitoli precedenti senza sosta”. Mentre attendiamo la data d’uscita ufficiale, meglio rinfrescarsi la memoria con un bel replay della saga.