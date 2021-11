Beyond Good and Evil 2: verso la cancellazione?

Ubisoft ha annunciato Beyond Good and Evil 2 ormai tanti anni fa e, secondo alcune indiscrezioni, potremmo non vederlo mai.

Per anni si è parlato dello sviluppo di Beyond Good and Evil 2, il sequel del titolo per PlayStation 2 uscito nel 2003. Si trattava di un action e adventure ambientato in un mondo post-apocalittico.

Beyond Good and Evil 2: ecco i motivi di una possibile cancellazione

Per ora, purtroppo, pare che la strada per il secondo capitolo dell'IP sia tutt'altro che in discesa. Secondo Tom Henderson di VGC, infatti, il titolo non si adatterebbe alle ambizioni e obiettivi futuri di Ubisoft. In molti pensano che si tratti di una mera questione di tempo prima che arrivi la cancellazione definitiva.

Il gioco sta subendo una forte crisi di sviluppo a causa di una mancanza di direzione creativa, fin da quando il sequel è entrato in sviluppo, ulteriormente aggravata dalla partenza di Michael Ancel nel 2020. Quel che è peggio, è che il gioco non si adatta assolutamente alla piega che stanno prendendo i titoli Ubisoft. Il gioco era stato descritto come uno “Skull & Bones 2.0”. Sebbene non sia arrivata la cancellazione ufficiale, penso sia solo una questione di tempo.

I lavori di sviluppo vennero avviati nel lontano 2007 e nel 2008 si parlava già di pre-produzione. Da allora, l'opera ha cambiato completamente direzione. Originariamente concepito come un sequel, venne successivamente rielaborato affinché diventasse un prequel.

Ad aggravare la situazione, è arrivato anche l'addio di Michael Ancel a Ubisoft, a causa di accuse di comportamento tossico.

Molti sono gli insider perplessi che, nonostante la mancata comunicazione ufficiale, si sentono quasi sicuri di una cancellazione del progetto. Beyond Good and Evil 2, inoltre, è stato paragonato a Skull & Bones, un latro progetto di Ubisoft che non ha ancora visto la luce, nonostante l'enorme ritardo nella produzione.

Presentatosi anche con un trailer di annuncio, il titolo sarebbe dovuto arrivare su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC.