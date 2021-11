Black Friday è arrivato anche da Google Stadia: ottima offerta sulla Premiere Edition

Gli sconti arrivati per la settimana del Black Friday non hanno coinvolto solamente i prodotti presenti su Amazon. Le offerte pazzesche tipiche del Black Friday, infatti, sono arrivate anche per Google Stadia, il quale offrirà ai suoi nuovi utenti un'interessantissima offerta, vediamo quale.

Valida per pochi giorni, Google Stadia ha deciso di avanzare un'offerta che prevede la vendita di Stadia Premiere Edition kit a soli €22,22, invece che €79,99 . Il prezzo, in aggiunta, non tiene conto delle spese di spedizione, perché sono completamente gratuite.

Il kit include tutto ciò che occorre per creare la propria postazione da gaming. Nel kit in questione potrete trovare un dongle Chromecast Ultra e l'innovativo controller di Google Stadia. Questo, grazie alla connessione Wi-fi, potrà connettersi direttamente ai server di gioco, riducendo di molto anche l'input lag.

La promozione durerà all'incirca un mese, con scadenza fissata per 31 dicembre 2021 (salvo esaurimento scorte, ovviamente). Nonostante un mese di tempo sia lungo, noi vi consigliamo di affrettarvi ad effettuare l'acquisto, in quanto non c'è garanzia che lo scorte durino fino alla fine della promozione.

Stadia è consigliato soprattutto a coloro che non possono permettersi un PC a medio-alto livello qualitativo, oppure che non possono permettersi una scheda video da gaming.

Con Google Stadia, in sconto proprio per questo vantaggioso Black Friday, non vi servirà nessun hardware particolare. Grazie ad una semplice connessione ad internet, potrete giocare a titoli di eccellente fattura, come Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Borderlands 3 e moltissimi altri!

Che aspettate? Il kit della Premiere Edition di Google Stadia aspetta solo voi per l'acquisto. Vi ricordiamo che è attualmente scontato e potrete farvelo recapitare a casa vostra per soli €22,22.