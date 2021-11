Black Friday Ubisoft Store: sconti fino all'80%

La settimana del Black Friday è iniziata e anche Ubisoft partecipa con una marea di offerte molto interessanti. L'Ubisoft Store consente l'acquisto di molti titoli tripla A con sconti fino all'80% su tutte le piattaforme di gioco.

Le offerte più corpose riguardano la versione PC dei titoli sviluppati dalla software house francese. Il nuovo Fay Cry 6 oggi costa 49,79€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo di listino, mentre Riders Republic è protagonista di un'offerta ancora migliore, con il 25% di sconto e un prezzo finale di 44,99€.

Tra i giochi AAA in offerta non può mancare Watch Dogs Legion Ultimate Edition, così come i soliti Assassin's Creed Valhalla e Rainbow Six Siege.

Ubisoft Store: Videogiochi in offerta al Black Friday