Bomba Black Friday: Final Fantasy VII e VIII remastered per Switch al minimo storico

Il Black Friday di Amazon è arrivato con tantissime offerte su accessori da gaming e giochi. Fra questi c'è anche il cofanetto Twin Pack che include Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII versione remastered per Nintendo Switch, in offerta a soli 19,99 euro invece di 39,99. Per il titolo si tratta del prezzo più basso mai registrato sulla piattaforma: se ancora non ce l'hai e vuoi fare un tutto nel passato affrontando una delle avventure più epiche della storia videoludica, questo è il momento giusto per acquistarlo.

Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII, usciti originariamente per PlayStation 1 rispettivamente nel 1997 e nel 1999, sono tornati in una versione remastered completamente rinnovata e sbarcano anche sulla console portatile ibrida di casa Nintendo. Oltre ad un'evoluzione dal punto di vista grafico, entrambi i titoli includono anche dei miglioramenti a livello di gameplay. Fra questi ci sono opzioni per personalizzare l'esperienza di gioco e modificarne la difficoltà per sfide più intense, battaglie facilitate rispetto agli originali, modalità Turbo (X3) e la rimozione degli incontri casuali.

Rivesti i panni di Cloud Strife oppure di Squall Leonhart e rivivi l'emozione di un'avventura epica: il cofanetto Twin Pack che include Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII nella loro versione Remastered per Nintendo Switch è in offerta al suo minimo storico a soli 19,99 euro invece di 39,99 in occasione delle promozioni dedicate alla settimana del Black Friday di Amazon.