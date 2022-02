Brawlhalla: disponibili Snake Eyes e Storm Shadow dei G.I. Joe

Ubisoft, in collaborazione con Hasbro, Inc., annuncia che Snake Eyes e Storm Shadow di G.I. JOE sono disponibili in Brawlhalla come Epic Crossover. Vi presentiamo tutte le novità relative a quest’avvento.

Il loro arrivo in Brawlhalla dà il via a un evento in-game che introdurrà una nuova mappa in modalità Resa dei Conti: il Dojo di Arashikage, nella quale i giocatori hanno tre minuti per raggiungere il più alto punteggio evitando le trappole e mettendo gli avversari KO.

Un crossover con due epici personaggi di G.I. JOE

Snake Eyes – Epic Crossover per Thatch – Con l’aiuto del suo fidato lupo Timber, Snake Eyes usa le sue conoscenze di tattica per avvantaggiarsi sui nemici.

Storm Shadow – Epic Crossover per Koji– Trentesima generazione di ninja di Arashikage, Storm Shadow porta le sue incredibili capacità di Cobra ninja per combattere gli avversari.

Ogni Epic Crossover è disponibile per 300 Monete Mammoth nello store in-game. Oltre al nuovo Epic Crossovers e alla mappa, sei nuovi Avatar con i loghi G.I. Joe, Snake Eyes, Storm Shadow, Timber, il simbolo del Cobra e un Avatar animato del Cobra Commander. Tutti i contenuti del crossover Brawlhalla x G.I. JOE saranno acquistabili e giocabili anche dopo la fine dell’Evento.

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un gioco di combattimento free-to-play che coinvolge più di 80 milioni di giocatori in una lotta per la gloria nel Valhalla. Scegliendo tra più di 50 personaggi unici, potrai cimentarti nelle modalità singolo giocatore e cooperativa, oltre a scegliere fra varie competizioni online e in locale. Brawlhalla supporta anche il gioco multipiattaforma tra i dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, Xbox Series XS, Nintendo Switch™, PlayStation 4 e PlayStation 5, PC, apparecchi iOS e Android nei quali potrai partecipare a partite personalizzate e prender parte al matchmaking online tutti assieme.

Per maggiori informazioni su Brawlhalla, visitate brawlhalla.com