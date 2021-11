Bright Memory Infinite si mostra in un lungo ed elettrizzante gameplay

Il nuovo e di imminente uscita sparatutto in prima persona, Bright Memory: Infinite, si è recentemente mostrato in un lungo video basato sul gameplay.

Il video in questione è, sostanzialmente, costituito da 14 minuti di gameplay, in cui viene posta enfasi sull'utilizzo delle principali armi da fuoco. Oltre a ciò, si possono notare le ambientazioni suggestive e un ritmo di gioco piuttosto concitato.

La software house FYQD Studio ha comunicato da poco la data d'uscita del suo hack and slash ed FPS Bright Memory Infinite e, per l'occasione, ha deciso di mostrarne un'overview del gameplay.

Bright Memory Infinite: ecco a voi il gameplay

Dal video gameplay che, ripetiamo, risulta piuttosto consistente, è scaturita tutta una serie di possibilità di approccio ai combattimenti. Il giocatore, infatti, avrà a disposizione un intero arsenale che gli permetterà di condurre attacchi a debita di distanza, così come ravvicinati, in pieno stile hack and slash.

Tra le armi mostratesi durante il gameplay, si riscontrano una carabina e una katana, usata soprattutto per eliminare furtivamente alcuni nemici ostili.

Sul fronte delle armi da fuoco, tuttavia, possiamo notare come esistano anche le pistole a canna corta. I fucili d'assalto, inoltre, permetteranno al giocatore di sparare determinati proiettili esplosivi (l'ideale per i nemici più pericolosi, o per i gruppi più numerosi).

A livello di movenze e di perlustrazione delle aree, apprendiamo che Sheila, la protagonista, sa arrampicarsi e utilizzare il rampino. Questo le permetterà una migliore copertura dell'area e anche un vantaggio verticale che il giocare potrà sapientemente sfruttare per studiare una strategia.

Bright Memory: Infinite arriverà su Steam a partire dall'11 novembre 2021, in veste di aggiornamento gratuito per la versione di prova dell'originale. Per l'uscita su Xbox Series XS e Xbox One, invece, non abbiamo ancora dati ufficiali da comunicarvi.