Brothers - A Tale of Two Sons è il gioco gratis della settimana su Epic Games Store

Epic Games Store continua a crescere e fino al 24 febbraio sarà possibile riscattare gratuitamente, accedendo al proprio account su Epic Games Store, Brothers – A Tale of Two Sons, l’action adventure di Starbreeze Studios AB e 505 Games.

Guidate due fratelli in questo viaggio da fiaba, creato dal visionario regista svedese Josef Fares e dalla rinomata casa di sviluppo Starbreeze Studios.

Controllate entrambi i fratelli contemporaneamente e giocate in co-op in modalità giocatore singolo. Risolvete enigmi, esplorate vari luoghi e affrontate i boss in battaglia, controllando ciascuno dei due fratelli con una levetta.

Questa la sinossi ufficiale del gioco:

Un uomo in fin di vita. Ai suoi due figli, alla disperata ricerca di una cura per il padre, non resta che un’opzione. Devono imbarcarsi in un viaggio per trovare e recuperare l’Acqua della Vita, facendo affidamento uno sull’altro per sopravvivere. Uno dev’essere forte dove l’altro è debole, coraggioso dove l’altro ha paura ed entrambi devono comportarsi come veri fratelli. Preparati a questo viaggio indimenticabile.

Il titolo ha una valutazione media di ben 90 su Metacritic e ottime valutazioni sugli store online: vale sicuramente la pena di provarlo!

Brothers – A Tale of Two Sons sarà sostituito da un altro gioco gratuito, settimana prossima, a partire dal 24 febbraio: il recentissimo RPG CrisTales.