Call of Duty e gli altri giochi Activision Blizzard su PlayStation resteranno multipiattaforma

In un lungo post sul blog di Microsoft relativo alle politiche commerciali della compagnia, il presidente Brad Smith ha colto diversi spunti interessanti e annunciato, tra le varie cose, che l’acquisizione di Activision Blizzard non cambierà gli accordi in essere per i giochi delle due compagnie per essere “altrove” e specificamente su console Sony e Nintendo, con chiarissimo riferimento a Call of Duty.

Come detto in altre occasioni, capiamo che la nuova era emergente d’assestamento porta con sé sia benefici che rischi, non solo per le singole compagnie ma per l’intera industria.

Alcuni hanno chiesto se continueremo a rendere disponibili opere popolari come il Call of Duty di Activision su piattaforme concorrenti come la PlayStation di Sony. L’ovvia preoccupazione è che Microsoft possa rendere questo titolo disponibile solo su console Xbox, diminuendo le opportunità per gli utenti Sony PlayStation.

Per chiarirci, Microsoft continuerà a rendere disponibili Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard su PlayStation seguendo gli accordi in corso tramite Activision. E abbiamo promesso a Sony che li renderemo disponibili su PlayStation anche in là rispetto ai presenti accordi e nel futuro, così che i fan Sony possano continuare a godere dei giochi che amano. Siamo inoltre interessati a prendereposizioni simili per supportare la piattaforma di successo Nintendo. Crediamo che questa sia la cosa giusta da fare per l’industria, per i giocatori e per gli affari.

Dunque, non abbiate timore di dover “traslocare” in caso siate giocatori di titoli Activision o Blizzard su sistemi che non siano PC e Xbox: il futuro è ancora tutto da vedere, ma almeno ancora molto a lungo titoli come Call of Duty resteranno multipiattaforma.

