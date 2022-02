Call of Duty: Vanguard e Warzone, trailer di lancio della Stagione 2, tutte le novità

La Stagione 2 porta nuove armi, Operatori, mappe, modalità di gioco e altro per tutte e tre le modalità di Call of Duty: Vanguard e Warzone.

Sebbene siamo ancora nel pieno dell’inverno, l’atmosfera continua a riscaldarsi. In seguito a una prima stagione piena zeppa, ecco arriva l’annuncio (e il trailer) della Stagione 2, che aggiunge molte mappe, armi, modalità di gioco, eventi e molto altro. I giocatori hanno molto di cui gioire, con grandi aggiornamenti sia per Call of Duty: Vanguard sia per Call of Duty: Warzone.

Mentre le potenze dell’Asse e gli Alleati continuano la loro battaglia nel Pacifico e oltre, una nuova minaccia appare all’orizzonte: Nebula V. Il Capitano Butcher e la sua squadra hanno raccolto informazioni su un’arma chimica e ora la loro missione consiste nel tenerla lontana dalle mani dei nemici a qualunque costo.

Il Battle Pass della Stagione 2 di Call of Duty: Vanguard e Warzone

Il Battle Pass della Stagione 2 aggiunge 100 livelli di nuovi contenuti, incluse due nuove armi: il KG M40 Assault Rifle e la Whitley LMG.

KG M40 Assault Rifle: Utilizzata dagli eserciti scandinavi durante la guerra, il KG M40 è un’arma completamente automatica di alto calibro, molto flessibile grazie all’Armaiolo.

Whitley LMG: La Whitley rappresenta una delle prime mitragliatrici mai usate in guerra ed è in competizione con la sua compagna di Battle Pass in quanto forte strumento di medio e lungo raggio in tutte e tre le modalità di gioco.

Altri livelli gratuiti del Battle Pass includono il nuovo Ball Turret Gunner Killstreak e la Sticky Grenade Lethal Equipment, una classica granata lanciabile che garantisce l’uccisione quando si è attaccati ai nemici. Ottieni anche nuove Specialità: Armory rende il tuo equipaggiamento immune alla Specialità Engineer, mentre Mechanic ricarica più velocemente i tuoi potenziamenti sul campo.

Si potrà acquistare il Battle Pass per la Stagione 2 per ottenere subito l’Operatore della Task Force Yeti Anna Drake al livello 0. In seguito nello Store appariranno altri due Operatori Yeti, Thomas Bolt e Gustavo Dos Santos.

Si potranno ottenere altre due armi, l’Ice Axe e l’Armaguerra 43 SMG, completando le sfide nel gioco o acquistando i bundle nel negozio più in là nella stagione.

Warzone presenta Nebula V, nuovi punti d’interesse e modalità di gioco

Nebula V: Sebbene sia stata ideata per armamenti in larga scala, Nebula V può essere usato anche per munizioni di armi piccole e bombe. Scoprite le munizioni Nebula V, che fanno rilasciare una nuvola di gas velenoso ai nemici caduti, rendendo più difficile il compito ai compagni di squadra che li vogliono far rinvenire. Piantate bombe Nebula V, che una volta finito il conto alla rovescia infliggeranno ingenti danni in un raggio piccolo, seguiti da una persistente nuvola di gas.

Stazione di decontaminazione: Questo nuovo potenziamento sul campo portatile filtra momentaneamente l’aria, proteggendo tutti coloro che si trovano al suo interno dal gas Nebula V o il Circle Collapse. Da notare che tutti gli Operatori vedranno la posizione in cui è stata utilizzata sulla mappa Tac.

Trasporti corazzati: Questi giganti d’acciaio si muovono attraverso l’isola attaccando tutti coloro che si trovano nelle vicinanze. Fatene fuori uno per le preziose ricompense, inclusa, se siete fortunati, una bomba Nebula V intatta.

Nuovi punti d’interesse: La raffineria tra le miniere e lo scalo che una volta produceva fosfato è stata convertita ed è ora una fabbrica chimica di recente costruzione che produce Nebula V.

Scoprite anche potenti ricompense in uno dei sette laboratori di ricerca di armi chimiche costruiti sottoterra dall’Asse e sorvegliati dai loro soldati.

Bomber Planes e Redeploy Balloons: Libratevi in cielo in un Bomber Plane, un formidabile aereo d’attacco in grado di radere al suolo fanteria e veicoli. Salite su un Redeploy Balloon e poi riposizionatevi lanciandovi e utilizzando il paracadute per coprire grandi distanze.

Inoltre, sperimentate le nuove modalità. Caldera Clash fa scontrare due squadre di fino a 48 Operatori in un Deathmatch con formidabili eventi e potenziamenti. La prima squadra a totalizzare 500 punti vince la partita. Rebirth Iron Trial è fatta appositamente per coppie competitive e ha un suo set di armi e numerosi cambiamenti alle regole. Nel corso della stagione aspettatevi alcuni grandi cambiamenti alla superficie di Rebirth Island.

Si aggiungono due nuove mappe e la Ranked Mode al Multigiocatore

La battaglia si estende a due nuove mappe Multigiocatore, Casablanca e Gondola, e la Ranked Mode fa il suo debutto.

Casablanca (lancio): Il gioiello splendente del Marocco, Casablanca è una mappa di dimensioni medie e a tre corsie con un vivace mercato. Aspettattevi una vasta gamma di appigli verticali che invitano al combattimento su tutte le dimensioni.

Gondola (lancio): Fai un viaggio sulla Gondola per viaggiare su una vasta gola e sparare alle torri di guardia. Utilizza la visuale lunga di questo viaggio in gondola o dirigiti attraverso la centrale elettrica e le caverne per una battaglia più ravvicinata.

Inoltre, la Ranked Mode fa il suo debutto durante la Stagione 2 per commemorare l’inizio della Call of Duty League 2022, offrendo una modalità Multigiocatore competitiva con regole approvate dalla lega, Skill Ratings visibili e nuovi premi competitivi, tra le altre novità.

Nuovi personaggi Zombi, Wonder Weapons, arene e missioni

Le entità Dark Aether continuano la loro guerra supernaturale per il mondo mortale, apportando nuovi cambiamenti a Vanguard Zombi.

Nuova mappa hub: “Der Anfang” era solo l’inizio. Krafft e compagni sfidano Von List in “Terra Maledicta”, una nuova esperienza Zombi ambientata nell’Eastern Desert egiziano e all’estero.

Combattete nelle nuove arene mentre cerchi di ottenere una pagina perduta del Tomo dei Rituali.

Nuovi alleati e Manufatti: Vercanna the Last è l’entità più recente ad aver prestato i suoi poteri per la battaglia contro Von List e Kortifex. Tenete in piedi i vostri alleati con l’abilità Healing Aura, con cinque livelli di potenza crescente.

Zaballa the Deceiver: Una malvagia ciarlatana con un subdolo senso dell’umorismo, Zaballa nasconde il suo vero volto dietro tre maschere. Incontratela affrontando round multipli in “Der Anfang” o “Terra Maledicta”.

Il ritorno delle Wonder Weapons: Attraverso l’esplorazione, elite skill e forse l’intervento divino, gli Operatori possono brandire le Wonder Weapons, armi a energia dalle misteriose origini ed effetti erculei in battaglia. Brandite la classica Ray Gun, trovata nella Cassa misteriosa o come fortunato drop, o il nuovo Decimator Shield, trovato esclusivamente in “Terra Maledicta”.

Nuovo obiettivo, nuova Story Quest: Interrompete una sanguinosa cerimonia di magia di sangue di Dark Aether nel nuovo obiettivo Sacrifice e completa une speciale Story Quest in “Terra Maledicta” per saperne di più su Vercanna the Last. Inoltre, le easter egg stanno tornando: prendete una pala e trovate ricompense nascoste e altro nell’Eastern Desert.

Nuovo Patto: Equipaggiate il nuovo Patto Artifact Ward per un’opportunità di mettere in funzione il vostro Manufatto gratuitamente quando siete colpiti da dietro con un attacco melee. Tre livelli di rarità migliorano le vostre possibilità di attivare il Manufatto quando siete colpiti.

Il Pacchetto Combattimento Esclusivo per PlayStation

Arriva anche un nuovo Pacchetto Combattimento della Stagione 2, disponibile gratuitamente per i membri PlayStation Plus in Call of Duty: Vanguard e Warzone a partire dal 23 febbraio.

Il Pacchetto Combattimento Beach Bum include una skin operatore leggendaria per Wade Jackson, progetti armi Legendary Overlord e Neptune con 10 accessori ciascuno, un emblema leggendario, un biglietto da visita leggendario, un orologio epico, an portafortuna epico e un gettone PE doppi da 60 minuti.

Per approndire l’argomento:

CoD Warzone Pacific e Vanguard: data di uscita per la Stagione 1 Reloaded