Call of Duty: Vanguard gratis questo weekend su tutte le piattaforme

Activision ha annunciato il primo free weekend per Call of Duty: Vanguard, il gioco sarà accessibile gratuitamente da giovedì 18 fino a lunedì 22 novembre. L'accesso gratuito si riferisce soltanto alle modalità multiplayer, che saranno disponibili su tutte le piattaforme di gioco.

Se ne parla da diversi giorni e oggi è arrivata la conferma ufficiale, lo sviluppatore di Vanguard ha deciso di consentire l'accesso gratuito al gioco a tutti i giocatori nel corso dei prossimi giorni, a partire dalle ore 19 di domani. Non sarà necessario scaricare l'intero gioco, bensì il download conterrà soltanto le modalità incluse nella prova gratuita, ovvero tutti gli scenari multiplayer del nuovo FPS di Activision.

Per molti utenti, la scelta di annunciare un free weekend durante questo fine settimana non sarebbe casuale, Activision potrebbe infatti aver pensato a questa opzione per mettere i bastoni fra le ruote al day one di Battlefield 2042, fissato a venerdì 19 novembre. Il nuovo BF è già disponibile da qualche giorno in early access, con accesso consentito soltanto a chi ha acquistato le versioni speciali del gioco e – per sole 10 ore – agli abbonati ai servizi Xbox Game Pass e EA Play su PC e console.

Il weekend gratuito di Call of Duty: Vanguard potrebbe intralciare anche l'avanzata del multiplayer free-to-play di Halo Infinite, rilasciato in anticipo nel corso dei festeggiamenti per i 20 anni di Xbox.