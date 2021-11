Call of Duty: Vanguard in promozione su Amazon (-20%)

Se per tutto questo tempo hai resistito alla voglia di provare Call of Duty: Vanguard per poterlo acquistare in offerta, finalmente i tuoi sforzi sono stati ripagati. Su Amazon hai la possibilità di acquistarlo per PlayStation 4 a soli 59,99€ ossia con uno sconto del 20% da non prendere alla leggera.

Infatti con le spedizione Prime lo ricevi a casa in appena uno o due giorni e vive fin da subito l'esperienza integrale.

Call of Duty Vanguard: tutto il meglio è finalmente tuo

Tra i titoli più attesi dell'anno non poteva mancare lui, Call of Duty Vanguard. I giochi di guerra sono emozionanti ma come questi ben poco. Se infatti sei un fan della serie sai già cosa ti aspetta, ma fa sempre bene rammentarlo un po' a tutti quanti.

Innovato al 101%, CoD ti offre la possibilità di vivere la seconda Guerra Mondiale sotto un nuovo punto di vista. Infatti il titolo ti fa vestire i panni degli eroi che hanno impegnato la loro vita nel fronte e che con le loro gesta sono riusciti a cambiare le sorti del conflitto.

Per rinnovare l'esperienza di gioco hai inoltre la possibilità di affrontare partite in diverse modalità e quindi, oltre alla solita campagna, affronta altresì la cooperativa e la multiplayer senza mai avere paura.

Acquista subito la tua copia di Call Of Duty: Vanguard su Amazon a soli 59,99€ per PlayStation 4. La ordini e la ricevi in pochissimo tempo con Prime.

