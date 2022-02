Call of Duty Vanguard: inizia oggi la Stagione 2, con le due nuove mappe Gondola e Casablanca

Preparatevi a lanciarvi in due nuove location, Gondola e Casablanca, che debuttano nella rotazione di mappe Multigiocatore con il lancio odierno della Stagione 2 di Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone. Queste mappe di medie dimensioni vi porteranno su montagne innevate e lungo aride coste, mettendovi alla prova in due ambientazioni drasticamente diverse.

Diamo ora un’occhiata più da vicino alle lotte che ci aspettano in Gondola e Casablanca.

GONDOLA

Copritevi bene e non lasciate che le viste mozzafiato vi distraggano. Questa mappa di medie dimensioni è quasi simmetrica, con qualche differenza tra i rischieramenti a est e a ovest. Con ogni rientro scenderete a piano terra o direttamente in cima alla Centrale elettrica. La caratteristica principale è una seggiovia, pronta a dare un passaggio ai giocatori che vogliono fuggire dal caos e colpire dall’alto.

A ovest, l’Impianto offre una vista perfetta sulla gola e linee di tiro sulle seggiovie per eliminare i nemici in viaggio; fate attenzione a questi nemici se decidete di viaggiare fino alla vetta. Con un fucile di precisione o un potente zoom potrete colpire anche fino a dentro la Centrale elettrica. Un’altra posizione strategica si trova al terzo piano del Capanno riscaldato, un punto perfetto per colpire i nemici in uscita dall’uscita occidentale della Centrale elettrica.

A est, la Stazione di trasporto senza il punto d’entrata per chi vuole salire sulla seggiovia e funge da obbiettivo in più di una modalità. Tendete imboscate ai nemici attraverso le grotte a nord e appostevi sulla sporgenza al di fuori dell’edificio dell’Amministrazione per una perfetta visuale sul centro della mappa.

Il centro della divisa è diviso tra la gola in basso e la Centrale elettrica in alto. Sfruttate la scala che porta alla Torre avvistamento incendi da sotto, e usate le turbine della Centrale elettrica come copertura contro gli operatori al suo interno.

Tre importanti consigli

È facile perdere il senso della posizione mentre sparate e vi difendete a bordo della seggiovia. Ricordatevi che quando si muove verso ovest, la seggiovia continuerà il suo viaggio oltre i confini della mappa. Non finite accidentalmente fuori dal campo di battaglia!

È possibile salire su ogni seggiovia dal tetto della Torre avvistamento incendi al centro della mappa. Appostatevi nel mezzo e lanciatevi su una seggiovia. È un modo perfetto per togliersi da una pessima situazione. Abbassate la testa e nascondetevi se ti trovate sotto il fuoco nemico, per poi rialzarvi e restituire il favore dalla sporgenza.

Sbloccabile al Livello 44 nel Battle pass della Stagione 2, la nuova Specialità Armeria garantisce che l’equipaggiamento resterà nascosto e immune ai tentativi hacking da parte degli Ingegneri nemici. Usatela per piazzare Cariche da demolizione o una Bouncing Betty in una delle seggiovie, dopodiché osservate soddisfatti l’ultimo viaggio dei vostri nemici.

CASABLANCA

La più grande delle mappe della Stagione 2, Casablanca mette alla prova gli operatori con le sue strade sinuose e svariate location al chiuso. Gli alti muri creano un labirinto dove possono scoppiare combattimenti in qualsiasi momento. Potrebbero servirvi più partite per orientarvi, ma una volta che ci riuscirete potrete sfruttare possibilità tattiche infinite.

La Sala sul tetto che collega i due edifici del Mercato è particolarmente pericolosa. La sala offre una fantastica vista su una grossa fetta di mappa, e per questo motivo, attira facilmente l’attenzione. Durante i combattimenti al chiuso, fate attenzione alle casse e alle bancarelle del marcato, sono un’ottima copertura per i nemici.

Usate il Potenziamento da campo Silenzio di tomba per dare la caccia ai nemici abbassando le probabilità che si accorgano di voi. E non abbassate le armi quando girate gli angoli, per essere sempre un passo davanti alla competizione.

Tre importanti consigli

È una mappa densa, piena fino all’orlo di linee di tiro e posizioni strategiche. Avviate una partita offline in solitaria per ambientarvi con calma. Correte per le strade, controllate gli edifici e scoprite i collegamenti tra i vari posti. Una profonda conoscenza della mappa tornerà molto utile nelle partite pubbliche.

Usate lo Scatto tattico quando attraversate le strade principali per rendere la vita difficile ai cecchini (ancora più efficace in combinazione con Serpentina nella categoria Specialità 1), e nel caso dei tiratori scelti più tenaci, nasconditevi con una Granata fumogena, o fiancheggiateli e sbarazzatevi del problema alla fonte.

La categoria Specialità è particolarmente importante qui mentre esplorate ogni angolo di Casablanca. Considerate Radar per aumentare le informazioni sulla minimappa, o Massima allerta per scoprire quando si nel mirino di un nemico. Se avete sbloccato la Specialità Intuito introdotta nella Stagione 1, vi consigliamo di provarla. Sentirete la presenza dei nemici nelle vicinanze anche attraverso gli spessi muri di Casablanca.

In più, in arrivo nel corso della Stagione 2: Alps

Arriverà, nel corso della stagione 2 di Call of Duty Vanguard, anche Alps, una mappa come non l’avete mai vista prima in Vanguard. Sede di un nascondiglio dell’Asse, Alps debutta esclusivamente nella nuova modalità di gioco Corsa agli armamenti che include macchine da guerra corazzate su una scala senza precedenti.

Potete trovare tutte le info a proposito del gioco sul sito ufficiale.

