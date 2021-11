Call of Duty Vanguard: modalità Zombie nel nuovo trailer "Der Anfang"

Mancano poche ore al day one di Call of Duty Vanguard e tra gli scenari del nuovo FPS non può mancare la solita modalità Zombie, protagonista dell'ultimo video trailer pubblicato da Activision.

Il filmato di chiama “Der Anfang” – dal tedesco “Inizio” – e segna appunto l'inizio della guerra contro i non morti. Il video non mostra alcuna sequenza di gameplay, è composto soltanto da immagini in CG dal forte impatto visivo, affiancate da ua voce narrante fuori campo.

La campagna Zombie di COD: Vanguard sarà parallela alla storia principale del nuovo COD. Come ben sappiamo, Vanguard è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, di conseguenza la campagna single player – modalità Zombie compresa – racconta lo scontro dei soldati alleati contro le forze naziste.

La modalità Zombie costringerà i giocatori ad affrontare orde di non morti assetati di sangue, in una versione horror del secondo conflitto globale, arricchito da ambientazioni suggestive e una story-line fitta di avvenimenti.

Call of Duty Vanguard è in uscita domani, 5 novembre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, il gioco è già disponibile all'acquisto in offerta su Amazon a 74,99€.