Call of Duty Vanguard: Requisiti PC per 1080p e 4K

Call of Duty Vanguard è alle porte, il nuovo capitolo del celebre FPS arriverà su PC, PlayStation e Xbox il prossimo 5 novembre. A distanza di pochi giorni dal day one, Activision Blizzard ha pubblicato i requisiti di sistema per giocare alla versione PC di Vanguard in risoluzione FullHD e 4K.

Leggendo le seguenti liste di componenti, la versione PC del nuovo COD non sembra particolarmente proibitiva, non richiede un'eccessiva potenza di calcolo per essere giocata al meglio. Tra i requisiti base troviamo un modesto processore Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300, in accoppiata con una GPU GeForce GTX 960 o AMD Radeon RX 470. Sono necessari almeno 8 GB di memoria RAM, ma sarebbe meglio dotarsi di 12 o 16 GB, affiancati da ben 61 GB di spazio di archiviazione libero.

Call of Duty Vanguard – Requisiti PC

Requisiti Minimi

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i3-4340 /AMD FX-6300

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 /AMD Radeon RX 470

RAM: 8 GB

Spazio HDD/SSD: 61 GB

Requisiti Raccomandati

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i5 2500K / AMD Ryzen 5 1600X

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

RAM: 12 GB

Spazio HDD/SSD: 61 GB

Requisiti Competitivi

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i7-8700K /AMD Ryzen 7 1800X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 / RTX 3060 Ti /AMD Radeon RX 5700XT

RAM: 16 GB

Spazio HDD/SSD: 61 GB

Requisiti UltraHD 4K

Sistema: Windows 10

CPU: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 9 3900X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Spazio HDD/SSD: 61 GB

Call of Duty Vanguard è già disponibile all'acquisto in preordine, oggi si trova in offerta su Amazon a 69,99€, con uno sconto di 5 euro rispetto al prezzo di listino.