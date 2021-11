Call of Duty Warzone: un bug ci mostra la nuova mappa "Caldera"

La tanto attesa nuova mappa di Call of Duty Warzone è alle porte, non dovrebbe mancare molto al suo rilascio ufficiale. Nel corso del weekend alcuni utenti sono riusciti a dare un'occhiata al nuovo scenario “Caldera“, sfruttando un exploit della visuale spettatore.

Le immagini della nuova mappa – sebbene a bassa risoluzione – sono state prontamente diffuse via Twitter, ecco un breve filmato pubblicato dal noto youtuber JGOD.

Was able to use a spectator cam on shipment to see if we can get a sneak peak of Caldera. What do you think? #vanguard pic.twitter.com/CnCgcidtkP

Nelle ultime ore è intervenuto anche il solito Tom Henderson, leaker noto per la diffusione di informazioni inedite su Battlefield e Call of Duty. Henderson ha annunciato che – stando alle sue fonti interne ad Activision – nel corso di questa settimana molti content creator avranno l'opportunità di giocare sulla nuova mappa “Caldera”, in attesa di un video trailer che presenterà ufficialmente il nuovo scenario di gioco.

Content Creators will be playing the new #Warzone Pacific map, Caldera, next week – In addition to a new Caldera trailer going public.

Gameplay from these creators is expected to be shown soon after. pic.twitter.com/zTZEueEsyb

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021