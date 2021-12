Capodanno da "brividi": Luigi's Mansion 3 è in offerta al 20% di sconto

Cerchi un titolo da giocare a Capodanno? Prova Luigi's Mansion 3, il gioco tutto dedicato al fratellino di Mario. Lo trovi in offerta su Amazon al 20% di sconto, ovvero 47,99 euro anziché 59,99. Il titolo, sviluppato da Next Level Games e pubblicato nel 2019, si differenzia dai capitoli precedenti soprattutto per l'ambientazione, non più in un palazzo ma nell'infestato Hotel Miramostri.

Luigi è tornato! Vai a caccia di spettri in Luigi's Mansion 3

Ogni tanto anche gli eroi possono concedersi una vacanza: è quello che ha pensato Luigi prima di ritrovarsi catapultato in un'inedita, fantasmagorica avventura! Con l’aiuto del Professor Strambic e di armi mai viste prima, il nostro eroe in verde dovrà salvare i suoi amici dalle grinfie di Re Boo! Il nostro Luigi è equipaggiato con armi inedite e può apprendere nuove abilità, per un gameplay ancora più ricco! Ad esempio, l’abilità “Sbatacchiare” permette di afferrare i fantasmi e sbatterli contro il pavimento per danni aggiuntivi; “Colpo ventosa” permette invece di distruggere mobili e altro ancora, svelando segreti e zone altrimenti inaccessibili. Luigi è più armato che mai!

Prendi il controllo di Gommiluigi, la nuova invenzione del Professor Strambic, che permette di superare zone inaccessibili, piene di trappole e aculei. Gommiluigi può anche essere controllato da un amico, per giocare l’intera avventura in due giocatori. L’hotel nel quale Luigi alloggia è pieno zeppo di segreti e sfide opzionali. Sfida altri giocatori, online o attraverso il multiplayer locale nella Torre del caos: fino a 8 giocatori possono divertirsi insieme e sconfiggere tutti i fantasmi prima che il tempo scada. Raccogli monete e banconote a più non posso per sbloccare segreti all’interno del gioco.

Anche se Halloween è passato da un pezzo, non significa che Luigi's Mansion 3 sia meno godibile. Anzi: giocarlo con gli amici durante i primi giorni del 2022 sarà ancora più divertente. Il gioco è in offerta a 47,99 euro su Amazon. Grazie alla spedizione veloce Prime, inoltre, potrai riceverlo direttamente a casa tua in pochissimi giorni.