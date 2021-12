Migliori casse e altoparlanti per PC: guida all'acquisto

Se sei un gamer appassionato, sai bene che nelle lunghe sessioni di gioco l'audio è un aspetto tanto importante quanto quello legato alla grafica. Ed è per questo motivo che sei alla ricerca di una guida che possa indicarti quali sono le migliori casse PC presenti attualmente sul mercato. In questo approfondimento andremo proprio a fornirti una lista di prodotti che ci hanno particolarmente colpito. Contestualmente, analizzeremo nel dettaglio i criteri per scegliere il dispositivo più adatto alle tue esigenze.

Le migliori casse PC (in particolare per il gaming)

Come puoi immaginare, in commercio esistono svariati modelli di casse gaming. Solo alcuni però meritano davvero di essere considerati. Il nostro consiglio è quello di optare per un impianto audio 2.1, con casse composte da due satelliti di dimensioni molto contenute e un subwoofer dedicato, che nella maggior parte dei casi contiene amplificatore, pre-amplificatore e decoder digitale per la gestione dei formati audio multi-canale. Detto questo, ora possiamo andare a scoprire le migliori casse PC e più interessanti e che possono fare al caso tuo.

Trust Tytan GXT Il primo modello di casse per gaming che segnaliamo è Trust Tytan GXT, sistema di impianti audio 5.1 pensato appositamente per i videogiocatori. Ha una potenza pari a 90W RMS e di 180W in uscita, inoltre dispone di un subwoofer LED sincronizzato alla base. I bassi che garantisce sono molto profondi e possono essere controllati tramite il telecomando wireless presente nella confezione. Prezzo Amazon: 125,00 euro.

Logitech Z623 Tra le migliori casse PC Logitech è uno dei brand più specializzati nella produzione di questi dispositivi. Le casse Logitech Z623 ne sono un esempio: si tratta di un modello con sistema 2.1, formato da una coppia di satelliti da 35W dotati di controlli per accensione, volume e bassi. Dispongono anche di un subwoofer da 130W. Tramite gli ingressi da 3,5 mm, AUX e ottico possono essere connessi fino a tre dispositivi in contemporanea. Inoltre, hanno la certificazione THX che consente una riproduzione del suono molto fedele. A livello di potenza, complessivamente possono contare su 200 W RMS. Prezzo Amazon: 149,99 euro

Edifier S350Db Un altro modello di casse gaming pc che vogliamo consigliarti è Edifier S350Db, sistema 2.1 molto equlibrato, caratterizzato innanzitutto da una ottima risposta in frequenza dei bassi. Possiedono un subwoofer dedicato per i bassi, con altoparlante da 8", mentre la sua potenza in uscita complessiva è di 150W RMS. Supporta la tecnologia Bluetooth e può contare su un telecomando wireless e comandi sul pannello laterale presenti sul lato destro del satellite destro. Prezzo Amazon: 258,17 euro

Razer Nommo Pro Tra le migliori casse pc meritano senza dubbio una menzione particolare le Razer Nommo Pro. Si tratta di un sistema di casse 5.1 appositamente pensato per il gaming, costituito da 2 tweeter con cupola in seta da 0,8" (1 per altoparlante), 2 driver di gamma completa da 3" (1 per altoparlante) in fibra di vetro intrecciata e un subwoofer. Integrano la certificazione THX e supportano la tecnologia Dolby Virtual Surround Sound. Presenti i collegamenti tramite USB, Bluetooth, ingresso ottico o jack stadard da 3,5 mm. C'è anche un pod di controllo con illuminazione LED per controllare il volume e regolare la potenza. Prezzo Amazon: 445,74 euro

Migliori casse PC e altoparlanti economici

Le casse per pc gaming che abbiamo visto nei paragrafi precedenti sono tutti dispositivi che costano più di 100 euro. Si tratta del top sul mercato, ma se il tuo budget non arriva a queste cifre non preoccuparti: ci sono modelli meno costosi ma che godono di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ecco la nostra selezione di migliori casse pc low cost.

Logitech Z313 Logitech è sempre una garanzia, anche con riferimento ai prodotti più economici. Le Logitech Z313 sono delle casse che dispongono di due piccoli satelliti, dotati di porta bass reflex e subwoofer dedicato per le basse frequenze. Per quanto riguarda la potenza, mettono a disposizione un totale di 25W RMS, suddivisi in 15W per il subwoofer e altri 5W per ogni canale. C'è un'unità di controllo separata per la gestione del volume. Prezzo Amazon: 42,95 euro

Creative Pebble casse pc Ancor più economiche, le Creative Pebble sono casse stereo caratterizzate da dimensioni molto compatte e da un design elegante e al tempo stesso moderno. Il loro valore RMS raggiunge i 4,4W e i radiatori passivi integrati sono elevati a 45°. L'audio risulta bilanciato bene, con profondità e dettagli molto nitidi. Ogni altoparlante dispone di un driver da 2". C'è il supporto al collegamento tramite porta di ingresso da 3,5 mm. Prezzo Amazon: 19,99 euro

Guida all'acquisto: come scegliere le migliori casse PC

Dopo aver visto i prodotti migliori all'interno delle diverse fasce di prezzo, adesso possiamo andare a darti qualche informazione in più sui fattori da prendere in considerazione per effettuare un acquisto consapevole e adatto alle tue esigenze.

Prestazioni delle migliori casse PC

Uno degli aspetti più importanti quando si decide di acquistare delle casse per pc gaming è quello delle performance. Tra i valori da considerare c'è quello della potenza massima che può essere assorbita dalle casse in modo continuativo nel tempo, senza subire alcuna variazione. Questo valore viene espresso dal valore W RMS. Diversa è invece la PMPO (Peak Music Power Output), sigla che indica la potenza massima assorbibile dalle casse in un brevissimo istante. La sua durata effettiva non è mai presente nelle schede tecniche dei prodotti.

Funzioni

Le casse pc gaming mettono a disposizione tutta una serie di funzioni, più o meno a seconda della qualità dei vari modelli. Tramite queste feature, è possibile regolare svariati parametri. Tutti i dispositivi in commercio consentono di regolare il volume, mentre solo nei modelli di fascia media si possono variare le frequenze, generalmente solo i bassi. Solitamente nella confezione d'acquisto è presente anche un telecomando, che permette di gestire in remoto le varie impostazioni delle casse.

Componenti

Ovviamente le componenti sono molto importanti, a partire dagli speaker, ovvero gli altoparlanti. Quando il set di casse dispone di due soli speaker, di solito queste gestiscono anche la diffusione dei bassi. Nel caso in cui invece gli speaker fanno parte di un set a tre o cinque uscite, i diffusori sono specializzati nella riproduzione degli alti e hanno una cassa di risonanza piccola e di forma tondeggiante. L'altro elemento importante è il subwoofer, dispositivo unicamente dedicato alla riproduzione delle frequenze più basse. Si tratta di una componente utile per dare rotondità e pienezza all'audio dei videogiochi. Da menzionare infine i satelliti, generalmente posti ai lati dell'utente e dedicati alla riproduzione degli effetti sonori. Grazie a questi ultimi, è possibile capire meglio la posizione di personaggi, oggetti e avversari presenti nelle mappe di gioco. Per questo sono così apprezzati.

Standard (2.0, 2.1, 5.1)

Lo standard 2.0 indica semplicemente la presenza di due speaker, senza subwoofer. Nonostante siano la soluzione più economica, possono offrire suoni puliti e dettagliati. Alcuni dei modelli che fanno parte di questa tipologia danno la possibilità di collegare un subwoofer esterno o altri elementi acquistabili singolarmente. Gli impianti audio 2.1 comprendono due speaker e un subwoofer, e sono perfetti per chi vuole enfatizzare al massimo le frequenze più basse. Infine, ecco gli impianti audio 5.1, standard particolarmente indicato per i gamer. E' un vero e proprio sistema home theater, che comprende quattro surround speaker, uno speaker centrale e un subwoofer.

Connettività

La disponibilità di connessioni è fondamentale nella scelta delle casse da gaming. Quelle più economiche si collegano solo via analogico, cioè con il cavo tradizionale da 3,5 mm, mentre le casse con più canali possono essere collegate anche in digitale. La connessione digitale può essere utile in più circostanze, ad esempio con essa è possibile effettuare il decoding di flussi audio Dolby Digital e DTS all'impianto audio stesso. Alcuni modelli possono contare anche su tecnologie più avanzate, come quella Bluetooth, o integrano il connettore Lightning per collegare direttamente i device Apple. L'aspetto su cui bisogna fare attenzione è anche quello della disponibilità di connettori nel tuo pc: nel caso in cui utilizzi la scheda audio integrata della scheda madre, è facile trovare sia connessioni audio analogiche che digitali, ma se vuoi comprare una scheda audio esterna assicurati che il connettore dell'impianto per PC che intendi scegliere sia presente.

Costo

Ovviamente il prezzo è un fattore decisivo. La scelta della cassa da questo punto di vista è estremamente soggettiva, ma una cosa è sicura: il rapporto qualità-prezzo deve essere un vero e proprio mantra per chi acquista prodotti di questo tipo. E comunque bisogna tenere conto delle proprie esigenze e aspettative: se non hai bisogno di prestazioni enormi, non ha senso spendere una fortuna. Al contrario, nel caso in cui necessiti di un prodotto impeccabile sotto tutti i punti di vista, non lesinare sul suo costo.

Conclusioni sulle migliori casse PC

Ora dovresti avere una panoramica completa ed esaustiva su quali sono le migliori casse PC e i criteri per scegliere il modello che fa davvero al caso tuo.