Chi Vuol Essere Milionario, la nuova edizione è su PS5

È tra i quiz televisivi più famosi e seguiti di sempre, già protagonista di numerose uscite videoludiche in passato: Chi Vuol Essere Milionario? fa il suo ritorno con una nuova edizione già disponibile sulla console next-gen PS5 e in arrivo all'inizio del 2022 anche su PS4, PC, Switch e Xbox One.

PS5: in arrivo un nuovo Chi Vuol Essere Milionario?

L'annuncio arriva direttamente da Microids che si è occupata del progetto, svelando quelli che sono alcuni dei contenuti inediti proposti ai giocatori: oltre 3.000 domande extra (per un totale che supera le 8.000), pacchetti tematici per mettere alla prova le conoscenze su argomenti specifici come i Giochi Olimpici o Justice League e un'opzione per rimuovere il timer consentendo così a tutti di prendersi il tempo necessario a rispondere.

C'è anche una new entry tra le modalità selezionabili, chiamata Gioco Veloce, con quesiti che permettono di giungere più rapidamente in cima alla scalata. La software house è inoltre intervenuta su grafica e animazioni, migliorandole al fine di aumentare il grado di coinvolgimento. A tutto questo si aggiunge la promessa di aggiornamenti continui per tutto il prossimo anno, rendendo il gameplay sempre dinamico.

The game Who Wants to be a Millionaire? – New Edition is now available on PlayStation 5! This Edition also features new content! pic.twitter.com/Eq4GSgUUV8 — Microids (@Microids_off) November 30, 2021

La struttura del titolo è tanto semplice quanto avvincente: 15 domande, sempre più complesse, nessun errore consentito per chi desidera allungare le mani sul ricco montepremi finale, ma la possibilità di ricorrere ai tre aiuti che hanno reso celebre lo show: la Telefonata a casa per chiedere il supporto di un amico o familiare, il 50-50 per eliminare la metà delle risposte e Cambia domanda a cui ricorrere quando proprio ci si trova di fronte a un ostacolo insormontabile.

Sei iconici paesi sono rappresentati nel gioco, ognuno con il suo set di 2.000 domande dedicate: Regno Unito, Stati Uniti, Spagna, Italia, Francia e Germania.

I due livelli di difficoltà previsti (uno pensato per i bambini) da Chi Vuol Essere Milionario? lo rendono adatto a tutta la famiglia, mentre con il multiplayer online ci si può lanciare in sfide che coinvolgono fino a 99 player in contemporanea, un vero e proprio Battle Royale.

La versione PlayStation 5 appena lanciata è in vendita al prezzo di 39,99 euro su PS Store, dove si trova anche la demo gratuita.

Il quiz, che da noi ha celebrato di recente il suo ventesimo anniversario, è trasmesso in oltre 120 paesi di tutto il mondo ed è basato sul format britannico Who Wants to Be a Millionaire? in onda dalla fine degli anni '90. Forse i più giovani non hanno modo di ricordarlo, ma per un breve periodo (ai tempi della lira, prima dell'entrata in vigore dell'euro) si è chiamato Chi vuol essere miliardario?. Una curiosità: è l'ottavo show a premi più longevo della televisione italiana, con oltre 1.700 puntate trasmesse.