Chrono Cross: il remake potrebbe essere in sviluppo

Secondo quanto riferito, Chrono Cross potrebbe essere il “grande remake di un classico PlayStation” che PlayStation aveva annunciato precedentemente.

Si tratta sostanzialmente di un gioco di ruolo alla giapponese di Square Enix, uscito per la prima PlayStation nel lontano 1999. Il titolo di questo videogioco era apparso nell'elenco di NVIDIA GeForce NOW. Detto elenco anticipava quali sarebbero stati i titoli in uscita o in sviluppo non ancora annunciati .

Successivamente vari siti riportarono la notizia secondo cui PlayStation avrebbe in mente di annunciare il remake di un grande classico proprio questo Natale. Allo sviluppo del remake, secondo i vari rumor, starebbe collaborando un musicista, il quale avrebbe composto la colonna sonora del titolo in questione.

Secondo il co-creatore del podcast XboxEra, ovvero Nick Baker, il remake sarebbe senza alcun dubbio Chrono Cross:

Chrono Cross credo fosse già nell'elenco dei leak di NVIDIA GeForce NOW, perciò l'annuncio non dovrebbe essere proprio una sorpresa. Mi è stato, tuttavia, che molte testate giornalistiche riportano il titolo come il favorito all'ottenimento di un remake o remastered. Cos'altro mi è stato? Ah sì, tutti stavano presumendo che si trattasse di un'esclusiva Sony, ma mi è stato detto che non lo è. L'ultima parola che ho sentito è stata “multipiattaforma”. Ora quando sento l'accoppiata “JRPG + multipiattaforma”, la mia mente collega subito a PlayStation, PC e Nintendo Switch, questa è la mia previsione. Non è ciò che mi è stato riferito, sto solo facendo una supposizione.

Baker, successivamente, ha continuato dicendo: