Nonostante sia disponibile da relativamente poco tempo (il 1° compleanno è stato festeggiato marzo 2021), Call of Duty Warzone è uno dei titoli più giocati in assoluto, su console (PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S) così come su PC Windows.

Quella di COD è un saga videoludica che più o meno tutti conoscono, e questo ha sicuramente favorito l'immediata diffusione di Warzone. Detto ciò, non ci sono dubbi sul fatto che siano stati due fattori in particolare ad aver contribuito in modo decisivo al successo dello sparatutto di Activision. Innanzitutto è un Battle Royale (proprio come Fortnite), giocabile sia in singolo che in team, e poi è free-to-play.

Come scaricare Warzone su PC Windows

Sì, Warzone è gratuito. Scaricarlo su PlayStation e Xbox è molto semplice, basta infatti recarsi negli store digitali delle due piattaforme, effettuare una ricerca e avviare il download. Per quanto riguarda Microsoft Windows, il processo di download e installazione non è complesso, ma richiede qualche passaggio in più.

Il primo passo è scaricare il client Battle.net di Activision, una sorta di lobby che offre una panoramica su tutti i giochi del publisher statunitense. Per l'accesso è necessario utilizzare il proprio account Battle.net, quindi chi ne è sprovvisto deve obbligatoriamente crearlo.

Attraverso il client appena citato gli utenti possono accedere a giochi come Hearthstone, Warcraft, Overwatch e Diablo. Alcuni sono gratuiti, come Hearthstone, altri invece a pagamento. Tra i free-to-play, come detto, c'è anche Call of Duty Warzone.

A questo punto bisogna procedere al download. Nella schermata principale di Battle.net, in primo piano, è presente la sezione Activision (accanto a quella Blizzard), e qui da qui è possibile scaricare Warzone gratuitamente. In alternativa si può reclamare una copia dal sito web, ma in questo caso il download non è diretto. Il pulsante “Scarica” è infatti una sorta di scorciatoia che rimanda comunque a Battle.net.

Requisiti minimi

Le note dolenti non possono mancare. Warzone è sì gratuito, ma non è per tutti. O meglio, il gioco non è per tutti i PC essendo supportato solo da macchine con determinati requisiti, passando dalla scheda grafica alla memoria RAM, dalla versione del sistema operativo allo spazio disponibile sul disco.

I requisiti minimi per giocare a Call of Duty Warzone su PC Windows sono:

Sistema operativo Windows 10 64-bit

Scheda video NVIDIA GeForce GTX 670/NVIDIA GeForce GXT 1650 o AMD Radeon HD 7950

175GB di spazio libero su disco

Processore Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

8GB di memoria RAM

La configurazione consigliata da Activision, che garantisce quindi prestazioni superiori, è la seguente:

Sistema operativo Widnows 10 64-bit con il più recente aggiornamento

Scheda Video NVIDIA GeForce GTX 970/NVIDIA GeForce GTX 1660 o AMD Radeon R9 390/AMD Radeon RX 580

175GB di spazio libero su disco

Processore Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

12GB di memoria RAM

Posso giocare a Warzone su Mac?

Purtroppo, a differenza di altri giochi visibili su Battle.net, Call of Duty Warzone non è disponibile per macOS, il sistema operativo dei Mac di Apple. E lo stesso vale per Vanguard, Cold War e Black Ops 4.