Come usare il DualSense su PC con grilletti adattivi e non solo

Il DualSense è certamente uno degli elementi di PlayStation 5 che hanno fatto scalpore sin dal lancio. Il controller della nuova console Sony è dotato di caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere, in grado di aumentare il coinvolgimento durante le fasi di gioco.

Queste feature in particolare prendono il nome di feedback aptico e grilletti adattivi: il loro obiettivo è quello di farci sentire alle mani ciò che vediamo a schermo. I grilletti ad esempio si rilevano particolarmente utili e immersivi se utilizzati con uno sparatutto, mentre l'haptic feedback punta a sensazioni più coinvolgenti, come i ticchettii dati dalla pioggia o vibrazioni particolarmente sollecitate.

È possibile utilizzare il DualSense anche su PC, ma finora senza la possibilità di sfruttare queste caratteristiche. Arriva però un software, chiamato DualSenseX, che permette di ovviare a questa mancanza. Ecco come installarlo e utilizzarlo.

Usare il DualSense su PC con grilletti adattivi e feedback aptico: la guida completa

Il primo passo da fare è naturalmente quello di scaricare il programma e relativi driver associati ai link seguenti.

Arrivati a questo punto, vi basta eseguire l'installazione di ognuno dei file scaricati seguendo le facili istruzioni a schermo. Prima di procedere con la vostra prova, assicuratevi di riavviare il PC.

Adesso sarete pronti a cominciare a divertirvi con qualche gioco con le funzioni DualSense abilitate. Il controller si collega anche via bluetooth, ma alcuni titoli dispongono di funzioni da feedback aptico nativo ed è bene collegarvi con USB per essere sicuri di sfruttarle:

Metro Exodus Enhanced Edition

Assassin's Creed Valhalla

Call of Duty Black Ops Cold War

F1 2021

Deathloop

Call of Duty Vanguard

Far Cry 6

Genshin Impact

Rainbow Six Siege

The Riftbreaker

I Puffi

Final Fantasy XIV

Per il resto, non vi rimane che “smanettare” tra le varie opzioni e dare uno sguardo al video allegato per scoprire ulteriori funzionalità. Una buona soluzione in attesa che la compatibilità ufficiale del DualSense su PC diventi ancora più ampia.