Controller Pro per Nintendo Switch in FORTE SCONTO (-30%)

Il controller Pro per Nintendo Switch si trova in offerta su eBay a 47,31€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di ben 70 euro.

codice sconto: XMASAPP21

Si tratta di un'ottima idea regalo per Natale, il controller Pro è un'alternativa ai joycon di Switch, per giocare da casa o in mobilità sfruttando la comodità di un joypad dal design classico. Il controller Pro si connette via bluetooth alla console giapponese, bastano pochi secondi per abbinarlo a Switch e iniziare a giocare.

Il layout dei tasti è piuttosto classico e la disposizione ricorda il celebre controller di Xbox, considerato uno tra i miglior pad di sempre. Davanti trovaimo due stick analogici asimmetrici, le classiche frecce direzionali e i tasti tipici di Nintendo, ovvero X, Y, A e B. Al centro ci sono i tasti rapidi per mettere in pausa il gioco o tornare alla schermata iniziale, mentre sul retro sono presenti 2 pulsanti dorsali L e R e due trigger XL e XR.

Oggi l'ottimo controller Pro per Nintendo Switch si trova in offerta su eBay a 47,31€, applicando il codice XMASAPP21 in fase di pagamento. La consegna e garantita entro 2 o 3 giorni lavorativi e il venditore è monclick-italia, uno store perfettamente affidabile e garantito dalla piattaforma.