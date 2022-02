Cosa si nasconde dietro il countdown di Capcom? Rumor parlano di Street Fighter 6

Street Fighter 6 è in arrivo? Non è un’ipotesi così remota, secondo alcuni rumor che stanno circolando in rete nelle ultime ore. Tutto ha inizio dopo che sul sito web di Capcom è apparso un misterioso countdown, che al momento della stesura di questo articolo segnala 4 giorni e 12 ore rimanenti. La data “clou” dovrebbe essere quindi il 20 febbraio, forse alle 7 del mattino (ora italiana). In quel momento il mistero sarà svelato e capiremo se i rumor circa un prossimo capitolo di Street Fighter siano fondati oppure no.

Qualche indizio che punta in questa direzione, effettivamente, c’è. Ad esempio il 20 febbraio coincide proprio con un importante evento legato al mondo di Street Fighter, ovvero la finale del Capcom Pro Tour giocata su Street Fighter 5: Championship Edition. Una coincidenza esemplare, rafforzata dal fatto che Capcom è nota per i suoi annunci dati durante i grandi tornei.

Altro piccolo indizio, forse di poco conto ma non meno interessante, riguarda il “Capcom Cap-Jams”, ovvero il team responsabile della colonna sonora dei più recenti Street Fighter, che sul proprio account Twitter ha ritwittato l’annuncio del countdown commentandolo con delle emoji piuttosto sospette. Ovviamente potrebbe trattarsi solamente di una mossa per cercare di dare visibilità all’annuncio, ma qualcuno ha fatto notare che né l’account di Resident Evil né quello di Monster Hunter hanno ritwittato la notizia, alimentando così ancora di più i sospetti.

Inoltre, Street Fighter 6 era uno dei nomi presenti nella massiccia fuga di notizie che ha colpito l’azienda nipponica alla fine del 202o. Si tratta davvero solamente di rumor oppure qualcosa bolle davvero in pentola? Come sempre, tutte le informazioni sono da prendere con le pinze: solamente fra quattro giorni sapremo la verità. Intanto possiamo seguire il countdown in diretta sul sito ufficiale di Capcom.